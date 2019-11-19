Bakan'dan açıklama! 2313 kişi işe alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." dedi.



Aile Bakanı Selçuk "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." dedi.

BU HAFTA YAYINLANACAK

Bakan Selçuk bunun dışında 1000 işçi alımı ve 1000 kişi de ASDEP personeli alımının ilanlarının bu hafta yayınlanacağını ve haftaya da başvuruların alınacağını belirtti.