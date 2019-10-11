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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

11 Ekim 2019 Cuma 06:47
Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Topçu'nun şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Hulusi Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun fotoğrafını da paylaştı.

​Öte yandan, bakanlık tarafından yapılan bir diğer paylaşımda ise Barış Pınarı Harekatı sonucunda öldürülen militan sayısının 277'ye çıktığı belirtildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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