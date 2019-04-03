Bakan Açıkladı: 225 Bin Personel Alımı Yapılacak

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan iş arayanlara müjdeli haber geldi. Bakan Turhan yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı'na 225 bin personel alımı yapılacağını açıklandı.

Bakan Turhan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Büyüyen havacılığımızı sadece yolcu sayısı olarak değerlendirmek mümkün değil. Kargo taşımacılığı talebi de artıyor. 1 milyon 300 bin ton yükü tek başına Atatürk Havalimanı taşıyor. İstanbul’da çok daha geniş kargo, lojistik alanlarına ihtiyaçlar var. Transfer yolcularda Pazar payı yüzde 66’yı bulan koridorun merkezinde de İstanbul yer alıyor. İstanbul Havalimanı'nın daha ilk etabı açılmış olmasına karşın 90 milyon yolcu ve 2.5 milyon ton kargo taşıması yapıldı.

100 milyon yolcu kapasitesine geçilecek. 114 uçak aynı anda terminale, köprüye yanaşabilecek. Bu sayı Atatürk Havalimanı'nda sadece 46'ydı. Süper Jumbo uçaklar yeni terminalimize rahatlıkla yanaşabilecek. İstanbul Havalimanı mimari özellikler taşımaktadır. İstanbul Havalimanı sosyal ve ticari alanlar ile dünya markası olmayı başarmıştır. İstanbul Havalimanı yolcu sayısı bakımından 5 yıl içinde 2'nciliğe yükselecek. Havalimanı taşımacılığında koltuk sayısındaki yüzde 10'luk artışın büyümede yüzde 1'e yakın katkı sağladığı görülüyor.

225 BİN PERSONEL ALIMI

İstanbul Havalimanı doğrudan ve dolaylı olarak 194 bin ile 225 bin kişi aralığında istihdam oluşturacak. İstanbul Havalimanı'na ulaşım sıkıntısının da önüne geçmeye başladık. Karayolu ile 2x3 şeritli karayolu ile havalimanına ulaşım sağladık.

Açılışını yaptığımız D100 karayolu ve Saray yönünde 2X3 şeritli 25 km uzunluğundaki yol ile havalimanına ulaşım yapılıyor. Metro çalışmaları hızla devam ediyor. Amacımız 2020 yılı başında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların daha rahat ulaşımını sağlayacağız. Yolcularımızın havalimanına rahat ulaşımını sağlamak için İBB tarafından kurulan HAVAİST ile 20 farklı güzergahta 150 lüks otobüsle taşıma yapılıyor. Ayrıca 660 adet akıllı sistemlerle donatılmış akıllı taksilerle hizmet verilecek.