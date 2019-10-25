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Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği Hakan kaftanının sırrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ''Hakan kaftanı'' hediye etmişti. Hakan kaftanı, eski Türk devletlerinde görevini layıkıyla yapan ve başarılı bir şekilde hizmet edenlere verilirdi.

Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği Hakan kaftanının sırrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ''Hakan kaftanı'' hediye etmişti. Hakan kaftanı, eski Türk devletlerinde görevini layıkıyla yapan ve başarılı bir şekilde hizmet edenlere verilirdi.

25 Ekim 2019 Cuma 14:54
Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği Hakan kaftanının sırrı

Rusya ve ABD ile başarılı diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmiş bu ziyarette Bahçeli, Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etmişti. Herkes, ziyarete damga vuran bu hediyenin ne anlama geldiğini merak ediyordu. Konuyla ilgili Türkiye gazetesinde yer alan bir haberde Bahçeli'nin neden böyle bir hediyeyi tercih ettiği anlatıldı.

ÜZERİNDE SELÇUKLU MOTİFLERİ BULUNUYOR
Edinilen bilgilere göre, Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaftanı, eski Türk devletlerinde olduğu gibi devlet ve millet başı olarak görevini layıkıyla yerine getirdiği ve başarılı bir şekilde hizmet için verdi. Özel olarak yapılan kaftanının üzerinde Selçuklu motifleri bulunuyor.

"HÜKÜMDARLAR HÜKÜMDARI" ANLAMINA GELİYOR
Hakan kaftanı, Türk geleneklerinde 'Hükümdarlar hükümdarı' anlamına geliyor. 19. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan kaftanların üzerine cübbe, kürk ya da kapaniçe giyilirdi. Kaftanlar, giyen kişilerin toplumsal konumunu gösterir ve bunu renk, derece ve şeritleriyle belli ederlerdi.

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