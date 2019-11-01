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Bağdadi’nin özel hizmetlisi Çankırı’da yakalandı

Çankırı'da, IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında örgütün 'emir' düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar arasında öldürülen elebaşı Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişi de bulunuyor.

Bağdadi’nin özel hizmetlisi Çankırı’da yakalandı

Çankırı'da, IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında örgütün 'emir' düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar arasında öldürülen elebaşı Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişi de bulunuyor.

01 Kasım 2019 Cuma 15:30
Bağdadi’nin özel hizmetlisi Çankırı’da yakalandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

Zanlılar arasında örgüt içerisinde 'emir' düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
OperasyonışidÇankırıEl Bağdadi
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