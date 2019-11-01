Bağdadi’nin özel hizmetlisi Çankırı’da yakalandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.
Zanlılar arasında örgüt içerisinde 'emir' düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA