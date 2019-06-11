BABAMA NE HEDİYE ALSAM?

Babalar Günü, babanızı mutlu etmek için en uygun zamanlardan biri. Bu özel günde alacağınız hediye ile hem babanızı sevindirin hem de onun hayatını kolaylaştırın. Elektrikli ev aletlerinin öncü markası Fakir Hausgeräte, birbirinden özel ve fonksiyonel hediye seçenekleri ile babaların yüzünü güldürecek.

Karizma Babalara

Bakımlı babaların tıraş olma uğraşını en pratik hale getirmek isteyenler, Fakir Ultracare Erkek Bakım Kiti ile babasını sevindiriyor. 6 farklı kesici başlığıyla Fakir Ultracare saç ve sakala istenilen şekli verirken, hassas detay başlığı sayesinde vücut, kulak, burun, favori ve ense gibi farklı bölgelerin de rahatça temizlenmesini sağlıyor. Ultracare çift yönlü saç kesme tarağı ve 3 boy ayarlı favori kesme başlık tarağı sayesinde babaların berber ihtiyacını evde rahatça karşılıyor. Paslanmaz çelik kesici bıçakları ıslak ve kuru saçta kolay kullanım sağlarken vücut tıraş tarağı, vücudun her bölgesinde istenilen şekilde uygulama imkanı veriyor. Fakir Ultracare’in 45 dakikaya kadar kablosuz kullanılabilme özelliği de işlevselliğini artırıyor. Temizleme fırçası, berber tarağı, bakım yağı, şarj standı, şarj adaptörü gibi aksesuarlarıyla Ultracare, babasına komple bir bakım seti hediye etmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Formunda Dikkat Eden Babalara

Fakir Sun Vücut Analiz Baskülü, sporcu ve formda babalar için en güzel hediye alternatiflerinden oluyor. Fakir Hausgeräte’nin Sun Vücut Analiz Baskülü vücuttaki yağ, kas ve kemik oranını ayrı ayrı ölçebiliyor. Bluetooth özelliği olan baskül, mobil cihazlarda vücut veri bilgilerinin takip edilmesi ve saklanması konusunda da kullanıcılara yardımcı oluyor.

Max. 180kg/400lb kapasiteli Sun baskül, günlük gereken kalori miktarı ölçümünü de yapıp kalori hesaplama derdine son veriyor. 100g hassasiyet özelliği ile vücudun aldığı en ufak kiloyu bile farketmenizi sağlıyor. LCD ekran, dokunmatik tuşlar ve 6 mm’lik cam taban özelliğiyle son teknolojide üretilen Sun baskül, standart baskül anlayışının çok ötesinde bir tasarıma sahip.

Otomatik start özellikli Sun vücut analiz baskülünden daha fazla yararlanmak için mobil cihazlara SenssunHealth uygulamasını indirmek yeterli.

Saçlarını Seven Babalara

Saçlarına şekil vermeyi seven ve duştan sonra saçlarına özen gösteren babalar için Fakir’in üstün teknolojili saç kurutma makinesi Sense, babanızı sevindirecek diğer hediye seçeneklerinden biri. 2000 W gücünde, 2 hız ve sıcaklık ayarı bulunan Fakir Sense Saç Kurutma Makinesi, dar ve difizör fön başlığı ile saçlara ister düz, ister dalgalı şekil vererek şıklığınıza zarafet katıyor. Soğuk fön düğmesiyle saça daha kalıcı şekil verebilme özelliği bulunan Fakir Sense, çıkartılabilir filtre kapağı ile kolay ve pratik temizleme sağlarken, asma halkasıyla yer kaplamadan ergonomik kullanım sağlıyor.

Fakir Sense Saç Kurutma Makinesi dokunmatik çalışabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Anahtar açık olsa dahi elinizi indüksiyon alanından çektiğiniz zaman, saç kurutma makinesi duruyor ve bu bölgeye yeniden dokunduğunuz zaman, saç kurutma makinesi tekrar çalışıyor. Böylece saçlarınızı kolayca kurularken, istediğiniz şekli veren Fakir Sense, kişisel bakımına özen gösterenlerin hayatını kolaylaştırıyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA