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Babalar Günü ne zaman?
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Babalar Günü ne zaman?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü için hazırlıklar başladı. Her sene haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü'ne kısa zaman kala, bu özel günün tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Babalarına sürpriz hazırlamak isteyenler, internet üzerinden, 'Babalar Günü haziranın kaçında?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? İşte, o konu ile ilgili bazı bilgiler.

Babalar Günü ne zaman?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü için hazırlıklar başladı. Her sene haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü'ne kısa zaman kala, bu özel günün tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Babalarına sürpriz hazırlamak isteyenler, internet üzerinden, 'Babalar Günü haziranın kaçında?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? İşte, o konu ile ilgili bazı bilgiler.

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:35
Babalar Günü ne zaman?

İlk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her yıl haziran ayı içinde kutlanıyor. Babalar Günü'nde, babalarına olan sevgi ve minnetlerini göstermek isteyenler, onlar için yapacakları hediye ve sürprizleri şimdiden tamamlamaya başladı. Peki, Babalar Günü bu sene ne zaman kutlanacak? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? İşte, 2019 Babalar Günü tarihi....

Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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