Babalar, çocuklarının baba mesleğini yapmasını istemiyor!

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, Babalar Günü için hazırladığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, babaların, çocuklarının ‘baba mesleği’ni yapmasını istemediğini ortaya koydu. Ayrıca evde temizliğe de çocuk bakımına da yardımcı oldukları ortaya çıktı. 1-14 Haziran 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 2.101 baba katıldı. Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar ise şöyle oldu:

Yüzde 20’si Babalar Günü’nü bilmiyor

Katılımcıların yüzde 80’i Babalar Günü’nün hangi gün olduğunu bilirken, yüzde 20’si bilmediğini söyledi.

Çocuklarla 2 saat

Araştırmaya katılan babaların yüzde 34’ü çocuklarına 3 saatten fazla vakit ayırdıklarını belirtirken, yüzde 27’si günde 2 saat, yüzde 18’i 3 saat, yüzde 13’ü 1 saat, yüzde 8’i ise 1 saatten az ayırdıklarını dile getirdi.

Haftasonu birlikteler

Babalara çocuklarıyla haftasonu baş başa en fazla kaç saat vakit geçirdikleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 61’i 3 saatten fazla, yüzde 14’ü 3 saat, diğer yüzde 14’ü 2 saat, yüzde 7’si 1 saat, yüzde 4’ü 1 saatten az vakit geçirdiklerini söyledi.

Çocuklara vakit ayıramıyorlar

Katılımcıların yüzde 69’u çalışan bir baba olarak çocuklarına ayırdıkları vaktin yeterli olmadığını düşünürken, yüzde 31’i yeterli olduğunu düşünüyor.

‘Sorumluluk annede’ diyorlar

Yüzde 81’i ailede çocuğun sorumluluğunun en çok annede olduğunu düşünürken, yüzde 17’si babada, yüzde 2 ‘si ise büyükanne/büyükbabada olduğunu dile getirdi.

Baba, mesleğini sevmiyor

Katılımcıların yüzde 61’i çocuklarının baba mesleğini yapmasını istemediklerini söyledi.

Evde yemek yapmıyorlar

Babaların yüzde 39’u evde bazen yemek yaptıklarını, yüzde 37’si yaptıklarını, yüzde 24’ü ise yapmadıklarını belirtti.

Temizliğe yardım ediyorlar

Katılımcıların yüzde 47’si baba olarak evde temizliğe yardım ettiklerini, yüzde 38’si bazen yardım ettiklerin, yüzde 15’i etmediklerini söyledi.

Tuvalete de yardımcı oluyorlar

Babaların yüzde 62’si çocuklarının altını değiştirdiklerini, yüzde 23’ü değiştirmediklerini, yüzde 15’i ise iş başa düştüğünde değiştirdiklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 84’ü çocuklarını tuvalete götürdüklerini, yüzde 9’u iş başa düştüğünde götürdüklerini, yüzde 7’si ise götürmediklerini ifade etti.

Hediye istemiyorlar

Katılımcılara Babalar Günü’nde hediye tercihleri sorulduğunda yüzde 69’u ‘yanımda olması yeterli’ yanıtını verirken, yüzde 18’i geleneksel bir hediye, yüzde 8’i beni şaşırtacak bir hediye, yüzde 5’i ise hediye çeki yanıtı verdi.