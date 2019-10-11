Ayvacık'ta art arda 4 deprem: En büyüğü 4.3 büyüklüğünde

Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından en büyüğü 3.5 olmak üzere 3 deprem daha oldu. Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi.