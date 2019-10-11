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Ayvacık'ta art arda 4 deprem: En büyüğü 4.3 büyüklüğünde

Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından en büyüğü 3.5 olmak üzere 3 deprem daha oldu. Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi.

Ayvacık'ta art arda 4 deprem: En büyüğü 4.3 büyüklüğünde

Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından en büyüğü 3.5 olmak üzere 3 deprem daha oldu. Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi.

11 Ekim 2019 Cuma 06:50
Ayvacık'ta art arda 4 deprem: En büyüğü 4.3 büyüklüğünde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 02.55'te Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 25.74 kilometre mesafesinde.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Saat 02.59'da 2.0, 03.00'te 2.5, 03.29'da da 3.5 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

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