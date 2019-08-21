Aylık 1.500 TL Burs... İşte Burs Veren Kurumlar

Aylık 1.500 TL! Bu bursları kaçırmayın

Üniversiteyi kazanan öğrenciler için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Pek çok vakıf ve şirket öğrencilere destek veriyor. Aylık burslar 250 TL ile 1.500 TL arasında değişiyor. İşte üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar...

Kurumların aradığı koşullara sahip burs adayları, belirlenen tarihler arasında başvuru yapıyor. Başvurular genellikle kurumun web sitesinden alınıyor. Az sayıdaki kurum, üniversitelerin burs ofisleri üzerinden işlem yapıyor. Başvurular kurum tarafından değerlendirilerek, uygun görülenler mülakata çağrılıyor. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep ediliyor. Belgelerini eksiksiz tamamlayanlar burs alıyor.

TÜRKİYE'NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİ

Limak Vakfı’nın desteğiyle yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında devlet üniversitelerinin bilgisayar, çevre, elektrik - elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs veriliyor. Ayrıca öğrencilere sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj ve istihdam imkânı gibi fırsatlar da sunuluyor. Başvurular, eylül-ekimde alınacak. Toplam 9 ay boyunca, aylık 600 TL burs ödenecek.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Burs başvuru dilekçesi

Onaylı öğrenci belgesi

YKS yerleştirme sonuç belgesi

Fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Onaylı transkript (Ara sınıf öğrencileri için)

Adli sicil belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Ailenin gelirini gösteren resmi belge ve SGK hizmet dökümü.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Başvurular 1-30 Eylül arasında ‘isov.org.tr’den yapılacak. Sadece İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarının öğrencilerine burs veriliyor. Burs için ilgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görme şartı var. Geçen yıl 450 TL olan burs miktarının artıp artmayacağı eylülde belli olacak.

İSTANBUL TİCARET ODASI

Burs başvuru tarihi eylülde ‘ito.org.tr’de açıklanacak. İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans öğrencileri ve ÖSYM tarafından yüzde 100 bursla vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilere burs veriliyor. Geçen yıl burs miktarı 665 TL’ydi. 9 ay boyunca burs veriliyor.

ANADOLU VAKFI

Burs başvuruları, her yıl 1-30 Eylül arasında online (anadoluvakfi.org.tr) olarak yapılıyor. Farklı kurumlardan alınan burslar, başvuruya engel değil. Burs 9 ay süresince aylık olarak veriliyor.

SEMA YAZAR VAKFI

Sadece Ankara’daki devlet üniversitelerinin öğrencilerine burs veriliyor. Ara sınıfta okuyan öğrencilerin burs başvurusu kabul edilmiyor. Burs başvuru tarihi ve miktarı eylülde ‘semayazar.org.tr’de yayınlanacak.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI

Burs başvurusu 19 Ağustos’ta başladı, 13 Eylül’de sona erecek. Aylık 400 TL burs veriliyor. Vakfın bursuna sadece tıp, eczacılık, hemşirelik, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerinde okuyan öğrenciler başvurabilecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde ‘ssyv.org.tr’den yapılabilecek.

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI

Burs başvuruları başladı ve 3 Eylül’de sona erecek. Başvurular vakfın web sitesinden (celikelegitimvakfi.org) yapılıyor. İstanbul’daki devlet veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarını tam burslu kazanan başarılı öğrenciler burstan yararlanabiliyor. Aylık burs miktarı 700 TL olup, 12 ay veriliyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başvurular, 15 Eylül-30 Ekim arasında yapılacak. 8 ay boyunca aylık 250 TL ödenecek. Anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere öncelik tanınıyor. Başvurular, sadece ‘vgm.gov.tr’den yapılabilecek.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

Burs başvuruları başladı ve 30 Eylül’de sona erecek. Başvurular, ‘cev.org.tr’den alınıyor. İstanbul’daki devlet ya da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyan, geliri düşük öğrencilere burs veriliyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI

Başvurular, 2-30 Eylül arasında vakfın web sitesi üzerinden yapılacak. Vakıf, geçen yıl aylık 625 TL burs verdi. Bu yılki miktar eylül ayında netleşecek. 10 ay süre ile verilen burs, sadece belirlenen devlet üniversitelerinde (Akdeniz, Atatürk, Boğaziçi, Dokuz Eylül, Fırat, Gaziantep, Harran, İstanbul Teknik, Marmara-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi- Mersin, Muğla Sıtkı Koçman, Ondokuz Mayıs, ODTÜ, Selçuk, Uludağ ve Van 100. Yıl) okuyan öğrencilere veriliyor. www.vkv.org.tr

KYK KREDİSİ VE BURSU

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi (geri ödemeli) hem de karşılıksız burs veriyor. KYK burs ve kredi başvuruları ekim ayında e-devlet aracılığı ile yapılıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor. KYK, burs alan öğrenciye kredi, kredi alan öğrenciye ise burs vermiyor.

TÜBİTAK’A BAŞVURULAR EKİMDE

Burstan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda belli sıralamada yer alarak, TÜBİTAK’ın belirlediği alanlara yerleşen öğrenciler yararlanıyor. Başvurular ekimde başlıyor. Aylık burs miktarı 750 TL ile 2 bin TL arasında. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Uluslararası Proje Yarışması’nın sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda belirtilen bölümlere yerleşen öğrencilere de aylık 1750 TL ile 5 bin TL arasında burs imkanı tanınıyor.

SABANCI VAKFI

Burs, üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar sürüyor. Geçen yıl lisans öğrencileri için aylık 600 TL olan burs miktarı, bu yıl eylülde belirlenecek. Sadece Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul- Cerrahpaşa, İTÜ, Marmara, ODTÜ ve Yıldız Teknik üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor.

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)

TEV’in üniversite öğrencilerine yönelik 2 bursu var. Biri başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen ‘TEV Üniversite Bursu’. Aylık 700 TL. İkincisi de üniversite sınavında ilk 5 binde yer alan öğrencilere verilen ‘TEV Üstün Başarı Bursu’. Bu burs aylık 1.400 TL. 9 ay verilen burslar için 1-22 Eylül'de ‘tev.org.tr’den başvuru yapılabilir.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

Başvurular, 3-12 Eylül tarihleri arasında derneğin web sitesi (cydd.org.tr) üzerinden yapılacak. 10 ay süreyle verilen bursun bu yılki aylık miktarı 250 TL.

MEHMET ZORLU VAKFI

Belirlenen devlet ve vakıf üniversitelerinin sadece iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik, hukuk, endüstriyel tasarım, matematik, fizik ve kimya bölümlerinde okuyan, başarı ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencilerine burs veriliyor. Başvurular, burs kapsamındaki üniversitelerin burs ofislerine yapılıyor. Vakıf burs başvurusu almıyor. Burs miktarı eylülde belli olacak. 9 ay ödeniyor. www.mzv.org.tr

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Başvurular, 23-27 Eylül arasında vakfın web sitesi (yekuv.org) üzerinden yapılacak. Sadece İstanbul’daki devlet üniversitelerinin öğrencilerine burs veriliyor. Bu yıl lisans öğrencilerine 8 ay boyunca 300 TL burs sağlanacak. Ailesi kırsal kesimde ikamet eden, anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmayan başarılı öğrencilere öncelik tanınıyor.

TOPLUM GÜNÜLLÜLERİ VAKFI

Başvurular, 2 Eylül-2 Ekim tarihler arasında ‘tog.org.tr’den yapılacak. Aylık burs miktarı 250-500 TL arasında olup, 10 ay süreyle veriliyor. Burs alan öğrencilerin haftada en az 4 saat ya da ayda en az 16 saat Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalar yapması bekleniyor. Kardelenler Bursu, Öğretmen Çocukları Bursu ve Soma Madenci Çocukları Bursu başta olmak üzere farklı burs seçenekleri var.

ALARKO HOLDİNG

İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde son sınıf veya lisansüstü öğrenim gören 5 öğrenciye Üzeyir Garih Bursu veriliyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2 ve Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden bir öğrenci olmak üzere, bu üniversitelerde son sınıfta veya lisansüstü öğrenim gören öğrencilere de İshak Alaton Bursu veriliyor. Üzeyir Garih ve İshak Alaton bursları, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Destek Vakfı tarafından karşılanıyor. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı da burs imkanı sunuyor. Aylık burs geçen yıl 510 TL’ydi. Başvurular, üniversitelerin burs ofislerine yapılacak. www.alarko.com.tr

TEKFEN VAKFI İÇİN 9-22 EYLÜL’DE

TEKFEN Vakfı için başvurular, 9-22 Eylül arasında online yapılacak. Başarılı ve maddi ihtiyacı olan öğrencilere öncelik tanınıyor. Burs ödemesi, kasım-mayıs ayları arasında yapılıyor. İlk aya mahsus, aylık burs miktarının iki katı ödeme oluyor. Geçen yıl aylık 650 TL burs ödendi. Yeni dönemde bu tutar revize edilecek. Vakfın belirlediği akademik başarı kriterlerini yerine getiren ve her eğitim öğretim yılının başında kaydını yenileyen öğrenci, mezun oluncaya kadar bursu alıyor. www.tekfenburs.org

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI

İstanbul Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi üniversitelerinin mühendislik, işletme ve iktisat fakülteleri ile Uludağ ve Afyon Kocatepe üniversitelerinin hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor. Öğrenciler 12 ay süreyle burs alıyor. www.bkv.org.tr

ELGİNKAN VAKFI

Vakfın bursuna İTÜ, İstanbul, ODTÜ, Boğaziçi, Ege, Yıldız Teknik ve Celal Bayar üniversitelerinde okuyan öğrenciler başvurabiliyor. Aylık 400 TL olan burs, 12 ay süreyle veriliyor. Burs başvuruları, eylülün başında burs programında yer alan üniversitelerin burs ofislerine yapılacak. www.elginkanvakfi.org.tr

HANGİ DURUMLARDA BURS KESİLİR?

Maddi durumunda okumasına yeterli gelişmeler olması,Öğrencinin okulu bitirmesi, bir üst okula devam etmemesi veya okuldan ayrılması, Burs başvurusu formundaki cevaplarında hakkında yapılan inceleme sonucunu etkileyecek şekilde farklılık bulunduğunun anlaşılması, Öğrenim durumunda büyük bir gerileme olması, Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almış olması, 3 aydan fazla burs ücretini almamış olması, İstenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi durumunda kesilir.

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