Aylan bebeğin babası, göçmen kurtarma gemisinde çalışacak

Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi, oğlunun adı verilen Alman göçmen kurtarma gemisinde görev yapmaya başlayacağını açıkladı.

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan 45 yaşındaki Abdullah Kurdi, böyle bir gemi olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre Kurdi, şu an Erbil'de yaşadığını ve yönettiği bir dernekle sığınmacı kamplarındaki çocuklara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

'BENİM ALAMADIĞIM YARDIMI VERECEĞİM'

'Alan Kurdi' adı verilen sığınmacı kurtarma gemisi, Alman yardım derneği Sea-Eye'a ait. Dernek, bir süre önce askıya aldığı faaliyetlerine önümüzdeki ay yeniden başlayabilmek için bağış toplamaya devam ediyor.

Gazeteye yaptığı açıklamada yeniden evlendiğini ve bir bebek beklediklerini de söyleyen Abdullah Kurdi, "Oğlum doğar doğmaz, ben de gemiye çıkıp sığınmacıları kurtaracağım. Onlara benim alamadığım yardımı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Kurdi ve ailesini Bodrum'dan Kos'a taşıyan şişme bot Eylül 2015'te alabora olmuştu. Olayda Abdullah Kurdi'nin eşi ve iki çocuğu boğularak hayatını kaybetmişti.

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