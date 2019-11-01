Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97778
ALTIN
277.934
DOLAR
5.7192
STERLIN
7.4111
EURO
6.3808
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!
Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
9 gün ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2019 2020 ara tatiller ne zaman?
Kimlikle Başvurmak Yeterli!Karşılıksız Ayda 1384 TL! İşte Devletten Karşılıksız Destekler...

Aydın Doğan: Medyaya dönmeyi düşünmüyorum

Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, “Medyaya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna “Hayır, düşünmüyorum. Çekildim bağımı kopardım medyadan” yanıtını verdi.

Aydın Doğan: Medyaya dönmeyi düşünmüyorum

Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, “Medyaya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna “Hayır, düşünmüyorum. Çekildim bağımı kopardım medyadan” yanıtını verdi.

01 Kasım 2019 Cuma 14:31
Aydın Doğan: Medyaya dönmeyi düşünmüyorum

TAIDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, ‘Değişim Rüzgarını Yönetmek’ sloganı ile kapılarını açtı.

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre programın açılış konuşmasını TAIDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu gerçekleştirdi. Programa katılan isimler, başarı hikayelerini katılımcılar ile paylaştı. Programın, ‘Nesilden Nesile Geçiş’ paneline konuşmacı olarak; Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan ve kızı Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ da katıldı. 3. kuşak olarak yetişen Yalçındağ’ın oğlu Blu TV kurucu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ da hikayesini anlattı.

'Çekildim bağımı kopardım medyadan'

Program öncesinde Sözcü’ye konuşan Aydın Doğan, “Medyaya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna “Hayır, düşünmüyorum. Çekildim bağımı kopardım medyadan” cevabını verdi.

Kızı Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ da 3 nesil aile şirketi yönetmenin sırrını anlattı. Babası ve oğlu ile aynı panelde bulunmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu belirten Yalçındağ, “Aile ve şirket kavramları birbirine uzak gözükse de Türkiye’deki çoğu şirket aile işletmesi. Bu yapıları nesilden nesile taşıyabilmek de ayrı bir uzmanlık gerektiriyor ve bu gereklilik beraberinde yoğunlaşmayı da getiriyor. 3. nesil oğlum Doğan’da iş hayatına atıldı ve babamız da hayatta. Kurucuların varlığı nesiller arası geçirgenliği de kolaylaştırıyor” diye konuştu.

'Ailenin de kurumsallaşması gerekiyor'

Yalçındağ, farklı sektörlerde sanayi ve turizm yatırımları olduğunu ve bunları çeşitlendirmek istediklerini de belirterek, “Şirketin kurumsallaşması yetmiyor ailenin de kurumlaşması gerekiyor” dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
PatronMedyaDoğan HoldingYıldırım DemirörenHürriyetAydın Doğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AYM: Askeri okulların kapatılması Anayasaya aykırı değil
AYM: Askeri okulların kapatılması Anayasaya aykırı değil
Ceren Damar'ın katil zanlısının avukatından Akşener'e: Arabuluculuk yapın
Ceren Damar'ın katil zanlısının avukatından Akşener'e: Arabuluculuk yapın
Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum
Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim