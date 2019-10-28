Aydın'da pamuk deposunda yangın: 2 bin ton pamuk kül oldu

Aydın'da Ovakaraağaç mahallesi yakınlarında, Zafer ve Tamer Çetinel kardeşlere ait pamuk deposunda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler depoyu sararken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, 2 bin ton pamuk kül oldu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA