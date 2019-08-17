Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLIN
6.7774
EURO
6.1703
İstanbul Üniversitesi Hemşire Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!
PTT 2019/1 Personel Alımı Başvuruları Başladı mı? PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
"ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ" YKS'DE BÜYÜK BAŞARISIZLIK
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar için 1 Eylül'e kadar süre verildi

Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan salıncakların kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verildi.

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar için 1 Eylül'e kadar süre verildi

Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan salıncakların kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:13
Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar için 1 Eylül'e kadar süre verildi

Çamlıhemşin ilçesinde 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası; 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor.

Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi.

'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTU'

Ayder'in turizm merkezi ilan edilmesiyle yoğun talep gördüğünü anlatan Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, son yıllarda bu ilginin daha da arttığını söyledi.

Sarı, "Vatandaşın kendi tapulu arazisinde yaptığı salıncaklar da ilgi görünce sayısı hızla artmaya başladı. Artan talebe karşılık vermek için Ayder'in merkezinde herkes, kendi tapulu arazisinde turistlere salıncak hizmeti veriyor. Bir yanda istekler karşılanmaya çalışılırken bir yandan da çirkin görüntü ortaya çıktı" diye konuştu.

'MACERA PARKI'NA TAŞINACAK

Salıncakların sosyal medyada çok ilgi gördüğünü, salıncak fotoğrafı çektirmek için gelen talebin hazırlanacak yeni alanda karşılanacağını da aktaran Sarı, "Salıncakların bulunduğu nokta Ayder'in gözbebeği, ciğeri. Bu noktayı yeniden eski günlerdeki haline kavuşturacağız" dedi.

Sarı, Turistlerin salıncak beklentisinin, yapılacak 'macera parkı' ile karşılanacağını belirtti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ayder yaylası ndaki salıncaklar eylül e kadar süre verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu bir araya geldi
Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu bir araya geldi
Başarılı oyuncu 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı
Başarılı oyuncu 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı
100 mezarı yıkıp üzerlerine yazı yazdılar: 6 kişi gözaltında
100 mezarı yıkıp üzerlerine yazı yazdılar: 6 kişi gözaltında

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim