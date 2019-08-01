Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 33°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101997
ALTIN
251.877
DOLAR
5.5752
STERLIN
6.7442
EURO
6.1519
Şirket Müdürlüğünden İstifa Edin, İşçi Maaşlarına Zam Yapın!
Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?
CHP'den Ak Parti'ye Hodri Meydan: KRİZİN EN AĞIR BEDELİNİ MİLLETİMİZ ÖDÜYOR
Türkiye beşik gibi! Bir deprem daha oldu
Bayram tatili uzatılacak mı? Hükümetten açıklama geldi!

Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedini, 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığı belirlendi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedini, 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığı belirlendi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:59
Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te sabah saatlerinde vatandaşlar, Maaşkuyu caddesindeki kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunu fark etti. 

Bir vatandaş kutuyu açtı. İçinde erkek bebek cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin cesedini, ayakkabı kutusundan alıp, ceset torbasına koyarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, ayakkabı kutusunu kaldırıma 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığını belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ayakkabı kutusunda günlük bebek cesedi bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Peker'in 'silahlanma çağrısı' hakkında flaş karar!
Sedat Peker'in 'silahlanma çağrısı' hakkında flaş karar!
RTÜK'ün yeni internet yayını düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
RTÜK'ün yeni internet yayını düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?
Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman? Şartları nelerdir? Nereden başvurulur?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim