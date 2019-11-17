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Avukatın eteğine karışan hakim 5 ay sonra göreve döndü!

Duruşma sırasında Avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa bulup tutanak düzenletince HSK tarafından açığa alınan Hâkim Mehmet Yoylu 5 ay sonra göreve döndü. HSK 'soruşturmanın selameti' için Yoylu’yu eski görev yerine değil Gebze’ye gönderdi.

Avukatın eteğine karışan hakim 5 ay sonra göreve döndü!

Duruşma sırasında Avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa bulup tutanak düzenletince HSK tarafından açığa alınan Hâkim Mehmet Yoylu 5 ay sonra göreve döndü. HSK 'soruşturmanın selameti' için Yoylu’yu eski görev yerine değil Gebze’ye gönderdi.

17 Kasım 2019 Pazar 15:19
Avukatın eteğine karışan hakim 5 ay sonra göreve döndü!

Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi’nde 29 Mayıs’ta görülen bir duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna tepki gösteren ve tedbiren görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu’nun HSK kararıyla 24 Ekim’de görevine iade edildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre HSK kararında, “Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına” denildi. Yoylu’nun soruşturmanın selameti açısından Gebze Hakimi olarak görevlendirilmesine de karar verildi.

Yoylu’nun 2012’de Balıkesir Adliyesi 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görev yaptığı sırada da bir avukata yumruk attığı iddia edilmişti. Avukat Muzaffer Zeybek’in arkasından, "Yine çişe gidiyor" dediğini iddia eden Yoylu hızla duruşma salonuna geri dönerek avukat Zeybek’e yumruk atmıştı. HSK soruşturmanın selameti açısından Yoylu’yu İstanbul’daki Kartal Adliyesi’ne tayin etmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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