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Avukat Olmak İsteyenlere Altın Öğütler!

Avukat Elvan Kılıç’tan Hukuk Okuyanlara/Okuyacaklara Tavsiyeler, “13. yüzyılın sonlarında doğmaya başlayan ve lonca içinde örgütlenen avukatlık mesleği yaklaşık 800 yıllık bir süreçte ‘modern’ anlamını bulan bir meslektir.

Avukat Olmak İsteyenlere Altın Öğütler!

Avukat Elvan Kılıç’tan Hukuk Okuyanlara/Okuyacaklara Tavsiyeler, “13. yüzyılın sonlarında doğmaya başlayan ve lonca içinde örgütlenen avukatlık mesleği yaklaşık 800 yıllık bir süreçte ‘modern’ anlamını bulan bir meslektir.

24 Eylül 2019 Salı 09:42
Avukat Olmak İsteyenlere Altın Öğütler!

Günümüzde hukuk fakültesi mezunu sayısı günden güne artarken avukatlık mesleği oldukça popüler hale geldi.  Avukat sayısında bu kadar artış varken, diğer meslektaşlardan farklı olmak ve bu meslekte başarılı olmak için hangi özellikleri taşımalı, neler yapılmalı biliyor musunuz?

Yaz aylarında staj yapın!

Öncelikle hukuk fakültesi döneminde öğrenilen her türlü bilgi meslekte kullanılmalıdır. Çünkü meslekte edinilen her tecrübe, bilgiyle pekişirse daha iyi başarılı sonuçlar doğurabilir. Bundan dolayı, hukuk fakültesi dönemi en verimli şekilde geçirilmeli, yaz aylarında bürolarda staj yapılarak teorik bilgiler uygulama bilgileriyle pekiştirilmelidir. Bu durum diğer meslektaşlardan bir adım daha önde olmanıza yardımcı olur. Fakülte hayatı bittikten sonra da eğitimde sürekliliği sağlamak büyük katkı sağlar. Başarılı ve aranan avukat olmak için avukat kendisini sürekli geliştirilmelidir. Eğer alanında uzman olmak gibi bir hedefi varsa o alanda yüksek lisans veya doktora yapmak iyi bir tercih olabilir.

İyi bir avukatın muhakeme yeteneği güçlü olmalı

Hukuk çok geniş bir alanı kapsar. Her şeyi kısa bir sürede anlamak ve her türlü hukuk dalında hizmet vermek mümkün değildir. Bu sebeple kendinizi her zaman geliştirerek daha doğru, daha hızlı ve daha fazla hukuk alanı içerisinde mesleğinizi icra edebilirsiniz.

Avukatlık mesleğinde muhakeme yeteneğine sahip olmak önem arz eder. Avukat, eğitim hayatı boyunca edindiği tüm bilgileri muhakeme ederek hukuku doğru uygulamaya çalışır. Bu sebeple muhakeme gücü avukatı avukat yapan en önemli özelliktir. Önüne bir olay geldiğinde olayı çözerek, doğru kanunu uygulamak için beyin fırtınası yaparak muhakeme ederse, onu diğer avukatlardan farklı kılar.

Sürekli araştırın ve okuyun

Dosyalar üzerinde inceleme yapmak, içtihat ve mevzuatları araştırmak avukatlık mesleğinin gereğidir. Bu sebeple araştırma ve inceleme yapma konusunda uzmanlaşmak gerekir. Bu da çalışmayı sevmek, azimli ve sabırlı olmakla ilgilidir. Araştırma sürekli okumak demektir. Bu meslekte kalın kitaplar vardır ve bu kalın kitapların okunmasında üşengeçlik yapılmamalıdır. Avukat, bir konu hakkında yenilikçi olmak istiyorsa o konu hakkında çok iyi araştırma yapmalı ve araştırdıklarını akıl süzgecinden geçirip uygulamaya dökmelidir.

İletişim yeteneğinizi kullanın

İnsanlarla iletişim kurmak, onları anlamak ve iletişim kanallarını iyi kurmak, insanlara doğru biçimde yardımcı olabilmek ve müvekkil portföyü oluşturabilmek açısından oldukça önemlidir. İletişim yeteneklerini en etkili olacak şekilde kullanmak gerekir. Ayrıca etkili konuşma yapmak ve insanlara hitap etmek de avukatlık mesleğini yapmak için önemlidir. Avukat kelime oyuncusudur. Bir doğru kelimeyle kişiyi ipten alır, bir yanlış kelimeyle kişiyi ipe götürür. Bu sebeple kelimeleri iyi ve doğru kullanarak karşısındaki insanla iyi bir iletişim kurmalıdır. Önce onun hikayesini dinlemeli daha sonra üzerinde düşünerek hukuki tavsiyeler vermelidir.

Yazma becerinizi geliştirin. Bir dilekçe ile dava kazanır ya da kaybedersiniz

Avukatlık mesleğinde kendini doğru ifade edebilmenin bir diğer yolu da yazma becerisidir. Avukatlar da sürekli olarak bir yazı trafiği içerisinde olduklarından yazma yeteneklerini sürekli geliştirmelidirler. Yazma konusunda kendini geliştiren bir avukat başarılı olur. Özellikle dilekçe yazımında kendisini geliştirenler hakimin dikkatini çekebilecek tarzda dilekçeler yazarsa diğerlerinden farklı olur. Bir dilekçeyle davasını kazanabilir veya kaybedebilir de. Bunun için çok okuma yapmalı, çok dilekçe yazma pratiği yapmalıdır. Dilekçeyi yazdıktan sonra yazdıklarını bir daha okuyup hatalarını kendi gözüyle görmeli ve düzeltmelidir.

Analitik düşünmeli

Avukatlık mesleğinde hayata, olaylara bakış açısını değiştirmek gerekir. Meslek gereği karşılaşılan problemlere farklı çözümlerle yaklaşmak, bunun için de analitik düşünme yeteneğini geliştirmek gerekir. 

Avukatlık zor bir meslektir, cesaret gerektirir

Özellikle son dönemlerde uygulamaya getirilmesi düşünülen hukuk fakültelerinin 5 yıl olması durumu en çok avukatlık mesleğine yarar sağlayacaktır. Avukat olmak isteyen hukuk fakültesi öğrencisi, ilk iki yılını teorik derslere ayırabilir, son üç yılını pratiğe dökmek açısından adliyelerde ve kalemlerde çalışabilir. Böylece daha önceden edinmiş olduğu teorik bilgiyi pratiğe dökebilir ve eğitimi sırasında mesleki adaptasyonunu sağlayabilir. Bu öneri; hukuk fakültelerinde öğrenci kalitesini artırabileceği gibi son dönemlerde yaşanan avukatlık mesleği sorunlarının çözümüne de kolaylık sağlayabilir.

Sonuç olarak başarılı bir avukat olmak yetenek ve çalışmayla ilgilidir. Avukatlık mesleği bedensel, zihinsel, sosyal, maddi ve manevi açıdan sorumluluk gerektirir. Tüm bunlarla mücadele edebilmenin en önemli yolu gerçekten bu mesleği yapmak isteyip istemediğine karar vermekle geçer. Çünkü avukatlık zor bir meslektir, cesaret gerektirir.”

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avukat olmak isteyenlere altın öğütler
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