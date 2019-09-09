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Avrasya'dan genel seçim anketi: Birinci parti CHP

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM), 1-7 Eylül tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında birinci parti olarak CHP çıktı.

Avrasya'dan genel seçim anketi: Birinci parti CHP

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM), 1-7 Eylül tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında birinci parti olarak CHP çıktı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:39
Avrasya'dan genel seçim anketi: Birinci parti CHP

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı parti hesaba katılmadan çıkan sonuca göre CHP'nin birinci parti konumunda olduğunu açıkladı.

"İstanbul seçimlerinde yaşananlar ve haksızlık yapıldığı algısı da çok büyük kırılma meydana getirmiş" diyen Özkiraz, devamla "23 Haziran seçimleri bir genel seçim olsaydı aynı tepki tüm yurtta oluşacaktı. Hukuksuzluk algısı AKP'nin her yerde oy kaybetmesine sebep olmuş" ifadesini kullandı.

Özkiraz CHP'nin ardında AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti şeklinde bir sıralama oluştuğunu söyledi.

Kemal Özkiraz, "Babacan'ın kuracağı parti AKP'den 5-6, CHP'den 1-2, MHP'den 1, İYİ Parti'den 2, HDP'den ise 0,5 puan kadar oy alabilir. Davutoğlu ise sadece AKP'den 3-4 puan kadar oy alabilir. Bu partiler ile ilgili tespitlerimiz kesin değil. Kuruluştan itibaren daha net şeyler söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Avrasya Araştırma 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 42 Binali Yıldırım'ın yüzde 44 oy alacağını öngörmüştü. 23 Haziran'da ise İmamoğlu için yüzde 53 oy tahmini yapmıştı. Araştırmanın ayrıntılı sonuçlarını daha sonra açıklayacaklarını belirten Özkiraz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Anahtar Kelimeler:
avrasya dan genel seçim anketi birinci parti chp
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