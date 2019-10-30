Avlanması yasak olan karacayı öldürdüler!

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde yaralı bir karaca olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, vücudunda çok sayıda kurşun yarası olan karacanın öldüğünü belirlendi. Karaca, incelenmek üzere şube müdürlüğüne götürüldü.



Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çayırdere köyüne gidilmiş ve ekiplerimiz köye ulaşamadan karacanın kurşun yaralarından hayatını kaybettiği görülmüştür. Yöremizde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karaca avının önlenebilmesi için yöre halkımızın ve yasal avcılarımızın desteğini bekliyoruz" denildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA