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Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

07 Kasım 2019 Perşembe 15:28
Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Okula gelen polis ekipleri okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.  

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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şoförçocukSürücüServisİlkokulAvcılar
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