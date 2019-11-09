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Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağı kırıldı

Avcılar Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.

Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağı kırıldı

Avcılar Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 12:37
Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağı kırıldı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen beton firması yetkilileri, Avcılar Belediyesi binasına geldi.

Firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz yanıt geldi. 

Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasına belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı.

Zeren'in tedavi altına alındığı öğrenilirken firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığı ifade edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
InşaatKavgaAlacakBelediye BaşkanıTuran HançerliAvcılar BelediyesiAk Parti
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