AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte AUZEF sınav sonucu sorgulama linki

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden sorgulanır? Sınav sonuçları ne zaman ve nasıl öğrenilir? soruları AUZEF sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler tarafından arama motorlarında sıkça araştırılmaya başladı. Bizde sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık. İşte merak edilenler ve Final sınav sonuçları sorgulama linki

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Son dakika! AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.

Açıköğretim öğrencileri https://acikogretim.istanbul.edu.tr

Uzaktan öğretim öğrencileri ise http://ue.istanbul.edu.tr adresinden notlarına ulaşabilirler.

AUZEF DERS GEÇME NOTLARI

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:

1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

AUZEF 2019 BAHAR FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

AUZEF Bahar dönemi final sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapıldı.

İÜ AUZEF 2019 -AUZEF Sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları, Türkiye genelinde fakülte tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapıldı.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlandı..

6-7 Temmuz 2019 tarihli İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Açık Öğretim Fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarının tarihleri daha önce sınav takvimi olarak üniversite tarafından açıklanmıştı.

AUZEF KREDİSİ

Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7'dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;

B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.

AUZEF 2. AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)

AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları, G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi AGNO hesaplamasına katılmaz.

AGNO hesaplamalarında yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO'nun, yarıyılların ANO'larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.

Aşağıdaki tabloda, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO'larının nasıl hesaplandığını göstermektedir.

AUZEF SINAVI NERELERDE OLUR?

2017-2018 güz dönemi Ara sınav, Bitirme ve Telafi sınavları Türkiye genelinde belirlenen Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Açık öğretim programına kayıtlı öğrenciler sınava gireceği haftada bulunan bütün sınav merkezlerin tercih edebilir. Aşağıda belirtilen uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin (ADANA, ANTALYA, ANKARA, DİYABAKIR, İSTANBUL(AVRUPA), İSTANBUL(ANADOLU), İZMİR, SAMSUN, VAN) olmak üzere 9 Sınav merkezi içerisinden tercih yapabileceklerdir.

AUZEF DERS MATERYALLERİ NELERDİR?

PDF ders notlarına, ders sunumlarına ve ders anlatım videolarının linklerine Öğrenme Yönetim Sistemlerinden ulaşabilirsiniz.

Daha önceden pdf formatında sunulan ders notları, 2017 Bahar döneminden itibaren yenilikçi bir tasarımla sunulmaya başlanmıştır.

Sunulan yeniliklerden bazıları;

Daha nitelikli ders içerikleri,

Mobil cihazlardan ve bilgisayardan kolay erişme imkanı,

Ek kaynaklar,

Çözümlü video sorular,

Ünite soruları,

Ders anlatım videolarına kolay erişim,

Ders tanıtım sayfası,

Üniteler menüsü.

Yeni ders tasarımında her bir ders iki web sayfasından oluşmaktadır:

Ders Tanıtım Sayfası

Ders Çalışma Sayfası

AUZEF AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI NELERDİR?

LİSANS PROGRAMLARI

Coğrafya

Çocuk Gelişimi

Felsefe

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme

Sosyoloji

Tarih

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Adalet

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Kültürel Miras ve Turizm

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yaşlı Bakımı

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI NELERDİR?

LİSANS PROGRAMLARI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri

Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kamu Yönetimi

İktisat

İşletme

Maliye

Radyo Tv ve Sinema

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

İş Sağlığı ve Güvenliği

Medya ve İletişim

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

Endüstri Mühendisliği

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI NELERDİR?

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Adalet MYO

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

İlahiyat

AUZEF SINAVLARI NASIL OLUYOR?

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.



Klasik Sınav

Klasik sınav; açık uçlu, yorum gerektiren ve cevabın konuyla ilgili cümleler halinde belirtildiği sınav türüdür.

Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteği üzerine değişir.

Ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarında klasik sınav sonuçları test sonuçları ile aynı gün ilan edilmez.

Klasik sınavdaki sınav kâğıtları ilgili dersin öğretim görevlisine gönderilir, öğretim görevlisi kâğıtları okur ve sonuçları birimimize gönderir. Bu işlemlerden sonra sonuçlar ilan edilir. Bu sebepten klasik sınavların ilanında gecikmeler yaşanabilir.

Klasik sınavlar sadece otomasyon sisteminden ilan edilir. Bu ilana kadar ölçme ve değerlendirme platformlarında klasik sınav sonuçları 0 olarak görünmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınmamalıdır.



Sözlü Sınav

Sözlü sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

Sınavın uygulaması ve sonuçların ilanı programın bağlı olduğu Fakülte tarafından gerçekleştirilir.

Sınav esnasında ilgili dersin öğretim görevlisi sınav merkezinde bulunur.

Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir.

2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 19 Lisans, 17 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 23’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

“Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA