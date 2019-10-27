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ATV'de Müge Anlı'dan tepki çeken sansür!

Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Zazaca'yı sansürlemesine tepki yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Anlı'nın Zazalardan özür dilemesini talep etti.

ATV'de Müge Anlı'dan tepki çeken sansür!

Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Zazaca'yı sansürlemesine tepki yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Anlı'nın Zazalardan özür dilemesini talep etti.

27 Ekim 2019 Pazar 15:38
ATV'de Müge Anlı'dan tepki çeken sansür!

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Zazaca konuşan bir kadını “anlaşılmayan bir dilde” konuştuğu gerekçesiyle yayından alan Müge Anlı’ya tepki geldi.

Twitter'da olaya tepki olarak "Zazalardan Özür Dile" şeklinde bir etiket açıldı.

Kullanıcılar, Müge Anlı'dan canlı yayındaki hadise nedeniyle özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Zaza Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Alan, Zaza Dili’nin, tarihin en eski dillerden biri olduğunu, Türkiye’de 10 milyondan fazla insanın konuştuğunu ifade ederken, bu şekilde bir sansürün kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ZAZACA DÜŞÜNMEYE, ZAZACA  KONUŞMAYA VE ZAZACA YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

”Birileri Zaza halkı ve dili için bizim kolumuz, lehçemiz, şivemiz, bilinmeyen dil diye kendince basit bir düşünce eğilimine girebilir ama Zaza halkı aidiyetiyle, diliyle kültürüyle kadim bir halktır” diyen Alan, canlı yayında yaşanan olay için “utanç verici bir hadisedir” yorumunu yaptı.

Alan, “Irkçı zihniyetin yansıması olarak yorumladığımız bu olayın baş aktörü Müge Anlı’ya ve ATV grubu bilmelidir ki, bu gibi ırkçı turum ve yaklaşımlara karşı Zazaca konuşmaya, Zazaca düşünmeye ve Zazaca yazmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Zazaca veya diğer dillerin konuşulması karşısında yıllardır toplumsal zihniyete aşılanan “terör” algısının da artık yok olması gerektiğini ve medyanın bu anlamda bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydeden Alan şunları söyledi:

“Yıllarca terör belasının acısını çeken genelde ülkemiz, özelde ise Doğu ev Güneydoğu insanıdır. Okuma yazma bilmeyen büyüklerimiz var. Bu insanlar meramını nasıl anlatacak? Bunu neden düşünmüyorlar? Medya da artık bu konuda bir sorumluluk almalı.

Her Zazaca veya diğer dilleri konuşan terör propagandası mı yapıyor sanıyorlar? Böyle bir yaklaşımı reddediyor, Müge Anlı ve ATV gurubunu Zaza halkından özür dilemeye davet ediyoruz. Ayrıca tüm medyaya, Zaza dilinin yaşatılması, korunması amacıyla verilen mücadelelere destek olmaya çağırıyoruz”

AK PARTİLİ İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Olaya tepki gösteren isimlerden biri de AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek oldu.

Zazaca dilinin bilinmeyen bir dil olmadığını söyleyen Berdibek, Zazaca'yı sansürleyen Anlı'yı ve sahip olduğu zihniyeti kınadığını ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Berdibek şu ifadeleri kullandı:

“Zazaca dili bilinmeyen bir dil değildir, siz Müge ANLI olarak bu dili öğrenmemiş olabilirsiniz, ama bilinmeyen bir şey gibi Zazaca'yı ekranlarda sansürleyip yayınlamamanız biz ZAZA'ları üzmüştür, bu tutumunuzdan dolayı sizi ve sizin gibi düşünen zihniyetleri esefle kınıyoruz”

Öte yandan AK Parti eski Milletvekili Eşref Taş, Müge Anlı'ya sert sözlerle yüklendi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Müge Anlı'yı 'ırkçı bir zihniyete sahip' olarak tanımlayan Taş, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti Türkü - Kürdü - Lazı - Çerkezi - Boşnakı - Çeçeni - ZAZA’sı ile bir bütündür ve Tek Millettir. Zazaca ders kitaplarının MEB tarafından basılması, Üniversitelerimizde Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümünün olmasına rağmen sizin Zazaca’yı bilinmeyen bir dil olarak görmeniz cahiliyetiniz ile ilgili bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Irkçı bir zihniyete sahip olan Müge Anlı ‘nın Kadim ve köklü bir kültüre sahip yaklaşık 15 milyona yakın insanın dili olan Vatan için, Bayrak için, Devlet için seve seve canını verecek olan Zazalara saygısızlık yaptığın için   #ZazalardanÖzürDile ‘meni bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programında, Siverek’ten canlı yayına bağlanan kadın Zazaca konuşmaya başladı. Stüdyodaki konuk yanıt verirken, konuşmaları çevirebileceğini söyledi ama önce sesi biplendi, sonra konuşma kesildi.Yapılan yayında, programa konuk olan kişi söylediklerini çevirmeden önce “Zazaca konuşabiliyor muyum?” sorusu ise dikkat çekti.

Programda bulunan kişi “söyleneni çevirebilirim” demesinin üzerine Anlı, “Anlamadığımız bir şeyi yayına vermemizin bir anlamı yok” dedi. Zazaca konuşan kadının söylediklerinin çevrilmesi üzerine telefon bağlantısı tamamen kesildi.

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atv müge anlı dan tepki çeken sansür
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