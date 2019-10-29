Atlas Global, 29 Ekim için yaptığı anonsta Atatürk'ün konuşmasından bir kesit verdi

Atlas Global Havayolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yaptığı anonsta, uçak kalkışa geçmeden önce Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasından bir kesit verdi. Anonsun ardından tüm yolcuların alkışladığı görüldü.
Atlasglobal uçağında duygulandıran 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anonsu @Atlasglobal teşekkürler pic.twitter.com/KwXOTTteJK— Ali KIDIK (@alikdk) October 29, 2019
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA