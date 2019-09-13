Atatürk'ün nutku ve vasiyeti yeniden TDK sitesinde

Dün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu’nun (TDK) internet sitesinde 'Atatürk'ün Vasiyeti' ve 'Nutuk Veritabanı' gibi bazı bölümlerin kaldırıldığı görülmüştü.

Konuyla ilgili TDK'tan bölümlerin 'yeni sayfaya geçiş sırasında geçici bir süreliğine kaldırılmış olduğu' açıklaması gelirken, kurumun internet sitesinin ana sayfasında söz konusu bölümlerin yeniden yer aldığı görüldü.

TDK, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün bazı gazetelerde “TDK, kurucusu Atatürk'ü ve emanetlerini sildi.” ve “TDK, Atatürk ve emanetlerini sitesinden kaldırdı.” başlıklı haberler yayımlanmıştır.

Kurumumuzun genel ağ sayfası (tdk.gov.tr) yenilenmiş ve sözlük veri tabanları ayrı bir sayfaya (sozluk.gov.tr) taşınmıştır. Genel ağ sayfamızda daha önce yer alan içeriklerin büyük bir bölümü, yeni sayfaya geçiş sırasında uyumlu hâle getirmek ve geliştirmek için geçici bir süreliğine kaldırılmıştır. Haberlerde anılmamış olmakla beraber genel ağ sayfamızdan yalnızca sözlüklerimiz ve bahsi geçen içerikler değil diğer bazı uygulamalar da geçici olarak kaldırılmıştır. Sayfamızın geliştirme, iyileştirme ve yenileme çalışmaları devam etmektedir.

Haberlerde belirtilen “Kâşgarlı Mahmud” ve “Nutuk Veri Tabanı” uygulamaları kısa süre içerisinde sayfamızda yeni görünümüyle kullanıma sunulacaktır. “Atatürk'ün Vasiyeti” ile “İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe” bölümleri ise Atatürk ile ilgili özel bir sayfa hazırlığı yapıldığı için kaldırılmış olup bu sayfa hazırlandığında daha fazla bilgi ve belgeyle birlikte tekrar yayımlanacaktır.

Kurumumuzu hedef alan bu tür haberleri kınıyor; Türk Dil Kurumunun, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam eden bir bilim kurumu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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