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Atatürk büstünü saatlerce yağmurdan korudular! Çünkü onlar Atatürk'ün çocukları

Mersinde Cengiz Topel ortaokulu öğrencileri Atatürk büstünü saatlerce yağmurdan koruduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntüsü oldu.

Atatürk büstünü saatlerce yağmurdan korudular! Çünkü onlar Atatürk'ün çocukları

Mersinde Cengiz Topel ortaokulu öğrencileri Atatürk büstünü saatlerce yağmurdan koruduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntüsü oldu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 23:46
Atatürk büstünü saatlerce yağmurdan korudular! Çünkü onlar Atatürk'ün çocukları

Mersin’de aşırı yağan yağmur nedeniyle kendi ıslanmalarını hiçe sayan ortaokul öğrencileri Atatürk’ün büstünün dahi ıslanmasına gönlü razı olmayan bir grup öğrenci uzun bir süre büstü şemsiyeyle yağmurdan korudu.

Bu hareketi fotoğraflayan bir kişi sosyal medyada paylaştı. Öğrencilerin bu davranışı sosyal medyada çok büyük takdir topladı.

Mersinli öğrenciler Atatürk’ün "Toroslara gidiniz, orada bir Yörük çadırı varsa, duman tütüyorsa, Türkiye Cumhuriyetini kimse yıkamaz" sözünü doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
YağmurAtatürkşemsiye
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