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Asya-Afrika Genç Girişimciler Forumu’na Genç MÜSİAD Damgası

Çin Halk Cumhuriyeti’nin önde gelen gençlik kuruluşlarından All China Youth Federation (Tüm Çin Gençlik Federasyonu) tarafından düzenlenen “Asya-Afrika Genç Girişimciler Forumu’nun dördüncüsü, başkent Pekin’de gerçekleştirildi. 70 farklı ülkeden 400’ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan zirvede, Türkiye’yi bu yıl Genç MÜSİAD temsil etti.

Asya-Afrika Genç Girişimciler Forumu’na Genç MÜSİAD Damgası

Çin Halk Cumhuriyeti’nin önde gelen gençlik kuruluşlarından All China Youth Federation (Tüm Çin Gençlik Federasyonu) tarafından düzenlenen “Asya-Afrika Genç Girişimciler Forumu’nun dördüncüsü, başkent Pekin’de gerçekleştirildi. 70 farklı ülkeden 400’ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan zirvede, Türkiye’yi bu yıl Genç MÜSİAD temsil etti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:01
Asya-Afrika Genç Girişimciler Forumu’na Genç MÜSİAD Damgası

Forumun açılış gününde sunum gerçekleştiren Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD hakkında katılımcılara bilgi verdi. Konuşmasında Genç MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) hakkında açıklamalarda bulunan Akbal, bu tarz organizasyonlarla Türkiye’nin küresel ölçekte ticaret hacminin geliştirilmesine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Sunumda Genç MÜSİAD’ın bir diğer projesi olan 3T (Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap) programı hakkında da bilgi veren Akbal, bu proje ile yerel, bölgesel ve küresel ölçekte MÜSİAD üyelerinin ticaret hacminin geliştirilmesini sağladıklarını belirtti.

Afrika, Gelecek 15 Yılda Genç İş Gücü Konusunda Lider Olacak

Konuşmasında, Asya ve Afrika’nın özellikle genç girişimciler için büyük fırsatlar barındırdığına dikkat çeken Akbal, Genç MÜSİAD’ın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi verdi. Afrika’nın 2030 yıllarda kalabalık genç nüfusu ile dünyanın en büyük iş gücüne sahip bölgesi olacağını vurgulayan Akbal, bu durumun özellikle girişimciler için dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Değerlendirmesinde Lagos, Nairobi ve Cape Town gibi şehirlerin daha şimdiden teknoloji üssü haline gelmeye başladığını ifade eden Akbal, özellikle ABD menşeli firmaların Afrika’daki 500’ün üzerinde start-up’a 1.4 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiğini kaydetti. Afrika’da teknolojiye harcanan emeğin maliyetinin ABD ve Avrupa’ya kıyasla çok daha düşük olduğunu vurgulayan Akbal, Vestel, Xiomi, Huawei gibi markaların sayısının artırılarak bölgede daha aktif rol alması gerektiğine dikkat çekti. Start-up’ların en önemli amacının küresel pazara satabilecekleri ürün ve teknolojileri üretebilmek olduğuna değinen Akbal, markalaşma ve sürdürülebilir kullanılabilirlik ile belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceğini vurguladı.

Program çerçevesinde, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Endonezya ve Hindistan gibi bölgenin önde gelen katılımcıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca Türkiye Çin Büyükelçisi Emin Önen ve Pekin Ticaret Baş Müşaviri Hakan Kızartıcı’ya Genç MÜSİAD heyeti tarafından nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

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