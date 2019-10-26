Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100216
ALTIN
279.167
DOLAR
5.7628
STERLIN
7.4010
EURO
6.3918

Aslı Erdoğan'dan 'Türkiye’de okullarda Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor' ifadesi için açıklama: Bana ait değil

Yazar Aslı Erdoğan, kamuoyunda tepki çeken ve kendisine ait olduğu ileri sürülen "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" ifadesiyle ilgili açıklama yaptı ve bu yönde bir beyanının olmadığını söyledi.

Aslı Erdoğan'dan 'Türkiye’de okullarda Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor' ifadesi için açıklama: Bana ait değil

Yazar Aslı Erdoğan, kamuoyunda tepki çeken ve kendisine ait olduğu ileri sürülen "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" ifadesiyle ilgili açıklama yaptı ve bu yönde bir beyanının olmadığını söyledi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 20:52
Aslı Erdoğan'dan 'Türkiye’de okullarda Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor' ifadesi için açıklama: Bana ait değil

Yazar Aslı Erdoğan'ın ifadelerini İtalyan La Repubblica'dan Fransızcaya çeviren Le Soir gazetesinin farklı bir başlıkla ve Erdoğan'ın kullanmadığı bir ifadelendirme ile yayımladığı ortaya çıktı. 

Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı görevini de üstlenen, roman yazarı Aslı Erdoğan Le Soir gazetesine herhangi bir açıklama yapmadığını duyurdu.

Bu gazetenin kullandığı, yabancı ajanslar ve Türk medyasının da yayımladığı ifadelerin kesinlikle kendisine ait olmadığını belirten Erdoğan, kamuoyunda yaşanan tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve iddiaları kısa süre önce bir yakınından öğrendiğini ifade etti.

T24'e konuşan Erdoğan, "Ben böyle şeyler asla ve asla söylemedim. Bütün milletvekilleri teröristtir, gibi çocukça bir cümleyi kurmam mümkün değil. Ben terörist sözcüğünü zaten hiç kullanmam" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
aslı erdoğan dan türkiye okullarda kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor ifadesi açıklama bana ait değil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT KPSS şartsız personel alımı 2019 ne zaman?
PTT KPSS şartsız personel alımı 2019 ne zaman?
KPSS 2020 önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli mi? 2020 KPSS ne zaman?
KPSS 2020 önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli mi? 2020 KPSS ne zaman?
Nevşehir'de CHP'nin yapmak istediği 29 Ekim yürüyüşüne izin verilmedi
Nevşehir'de CHP'nin yapmak istediği 29 Ekim yürüyüşüne izin verilmedi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim