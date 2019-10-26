Aslı Erdoğan'dan 'Türkiye’de okullarda Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor' ifadesi için açıklama: Bana ait değil

Yazar Aslı Erdoğan'ın ifadelerini İtalyan La Repubblica'dan Fransızcaya çeviren Le Soir gazetesinin farklı bir başlıkla ve Erdoğan'ın kullanmadığı bir ifadelendirme ile yayımladığı ortaya çıktı.

Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı görevini de üstlenen, roman yazarı Aslı Erdoğan Le Soir gazetesine herhangi bir açıklama yapmadığını duyurdu.

Bu gazetenin kullandığı, yabancı ajanslar ve Türk medyasının da yayımladığı ifadelerin kesinlikle kendisine ait olmadığını belirten Erdoğan, kamuoyunda yaşanan tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve iddiaları kısa süre önce bir yakınından öğrendiğini ifade etti.

T24'e konuşan Erdoğan, "Ben böyle şeyler asla ve asla söylemedim. Bütün milletvekilleri teröristtir, gibi çocukça bir cümleyi kurmam mümkün değil. Ben terörist sözcüğünü zaten hiç kullanmam" dedi.

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