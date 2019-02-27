Askerlik düşecek mi? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni askerlik sistemi 31 mart yerel seçimleri öncesi gündeme gelen ve gündemden düşmeyen bir konu olarak karşımızda duruyor. Askerlikle ilişiği bulunan milyonlarca vatandaş askerlik düşecek mi, kalıcı bedelli askerlik gelecek mi, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, askerlik kaç aya düşecek, tek tip askerlik nedir gibi sorulara internette cevap bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Yeni (tek tip) askerlik sistemi ilgili açıklama konu ile ilgili araştırmaların da yoğunlaşmasına sebep olurken yeni bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan geldi.

Yeni (tek tip) askerlik sistemi ne zaman çıkacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal açıklamalarında yeni askerlik sisteminin muhtemelen nisan ayında TBMM gündemine geleceğini belirtti.

Mahir Ünal’ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

“Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir.”

Yeni (tek tip) askerlik sistemi açıklaması

Askerlik düşecek mi?

Yeni askerlik sistemine göre yükümlüler halen 12 ay olan askerliği 6 ayda tamamlayabilecek. İsteyenler ise 6 ay daha ücret karşılığı askerlik yapabilecek. Ancak bu sürede ödenecek aylığın ne kadar olacağı da cevabı aranan sorular arasında. Ücretin asgari ücret veya biraz üzerinde olabileceği, askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortasının, eş ve çocukları da kapsayabileceği ileri sürülüyor.

Bedelli askerlik kalıcı oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi. Milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına yeni bir askerlik sistemini çalışmaları için talimat verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kurumlar çalışmalarını yapıp, bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisans üstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinde aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var.”

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.”

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, “Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.” dedi.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Gazetemizden Uğur Ergan’ın haberine göre kulislerde, bedelli askerlik için yurtdışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin Euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miktarının 2 bin Euro’nun üzerinde olabileceği iddiaları dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında.

Herkes bedelli askerlik yapabilecek

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, “Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler.” bilgisini paylaştı.

Belli meslek gruplarına kolaylık

Yeni sistemde bazı meslek gruplarına kolaylık sağlanması da bekleniyor. Üzerinde çalışılmaya devam eden yeni sistemde öğretmenlere, profesyonel sporculara, akademisyenlere, hâkim ve savcılara kariyerlerini etkilemeyecek şekilde askerliklerini yapabilmeleri için seçenekler sunulması planlanıyor.

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