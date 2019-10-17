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Askeri harekat nedeniyle tatil edilen okullarda telafi eğitimi verilecek, öğrenciler başka okullara kayıt yaptırabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Suriye sınırında tatil edilen okullarda telafi eğitimi verileceğini duyurdu. Selçuk, velilerin talebi halinde öğrencilerin başka okullara nakledilebileceğini belirtti.

Askeri harekat nedeniyle tatil edilen okullarda telafi eğitimi verilecek, öğrenciler başka okullara kayıt yaptırabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Suriye sınırında tatil edilen okullarda telafi eğitimi verileceğini duyurdu. Selçuk, velilerin talebi halinde öğrencilerin başka okullara nakledilebileceğini belirtti.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:45
Askeri harekat nedeniyle tatil edilen okullarda telafi eğitimi verilecek, öğrenciler başka okullara kayıt yaptırabilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesine ilişkin, "Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır" dedi.

Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan Selçuk, telafi eğitiminin ara tatillerde yapılacağını söyledi.

Selçuk ayrıca eğitime ara verilen tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilerin başka okullara nakledileceğini duyurdu ve ekledi:

"Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz."

Selçuk, "Rehberlik servisleri öğrenciler için gerekli planlamaları yapacak. Eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Ara tatillerde telafi programları yapılacaktır" diye konuştu.

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