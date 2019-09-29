Aşırı Kilo Ve Obezite Hayvanların Da Sağlığını Tehdit Ediyor!

Aşırı kilo sorununu yönetebilmek ve evcil hayvanların ideal vücut ağırlıklarına ulaşabilmesi ise, sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek ile mümkün.

Hayvan Sahiplerine Büyük Sorumluluk Düşüyor

Evcil hayvanların beslenme ihtiyaçlarının yeterli ve sağlıklı bir şekilde giderilmesi ve uygun yaşam koşullarının sağlanabilmesi noktasında, hayvan sahiplerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Hayvan sahiplerinin gün içerisinde evcil hayvanlarının acıkmasını engelleme, sevgilerini yemek vererek gösterme veya ifade etme, hayvanların yalvarma davranışlarının ardındaki temel isteklerini yemek istemek ile özdeşleştirme, düzensiz veya yeterli olmayan egzersiz biçimleri, hayvanlarda aşırı kilo olgusu ile artan oranda karşılaşmamızın nedenlerinden yalnızca birkaçı arasında yer alıyor.

Çözüm, Sağlıklı Alışkanlıklar Geliştirmekten Geçiyor

‘Sorumlu hayvan sahipliği’ ilkesi ve ‘öncelikle kedi ve köpekler’ değerleriyle çalışmalarına yön veren Royal Canin, özellikle evcil hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı sağlık risklerine dikkat çekmek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin öneminin altını çizerek farkındalık oluşturmak amacıyla, Bebek Parkı’nda gerçekleşen Petival etkinliğinde 3000’e yakın hayvan sever ile bir araya geldi.

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin co-sponsoru olarak yer alan Royal Canin Türkiye, etkinlik süresince özel elektronik tartısı ile hayvanların kilo kontrolünü veteriner hekimler aracılığıyla gerçekleştirerek, hayvanların vücut kondisyon skorları hakkında sahiplerini bilgilendirdi. Royal Canin beslenme uzmanları ise etkinlik süresince hayvan sahiplerinin sağlıklı beslenme, uygun mama ölçüleri ve yemek verme sıklığı hakkındaki sorularını yanıtladı.

Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Royal Canin olarak sosyal faydasını yürekten paylaştığımız Petival etkinliğinde, hayvan sahipleriyle bir araya geldik ve onlarla sağlıklı beslenme ve düzenli kilo kontrolünün önemi üzerine görüşme imkanı yarattık. Araştırmalara göre obezite, dünyada yaklaşık %40’ın üzerinde kedi ve köpeği etkileyen bir sağlık sorunu. Bu sorunu erken teşhis edebilmek, düzenli kilo kontrolünü sağlamak ile gerçekleşiyor. Elektronik tartımızı bu etkinliğe getirerek, hayvan sahiplerine bu olanağı sağlamak ve düzenli kilo kontrolünün öneminin altını çizmek istedik. Ayrıca, sosyal medya kanallarımızda, #sağlıklıalışkanlıklar serisi ile hayvan severlerde farkındalık uyandırıcı içerikler paylaşarak, özellikle yalvarma davranışı gösteren hayvanlarımızı yemek verme dışında başka hangi yöntemlerle yönetebileceğimizi anlatmaya çalıştık’ dedi.

Royal Canin marka temsilcisi ve köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak, etkinlik süresince gerçekleştirilen eğlenceli yetenek yarışmalarında jüri üyesi olarak yer alarak birbirinden renkli görüntülerin oluşmasına katkıda bulundu. Royal Canin standının önünde yer alan agility parkuru ise, hayvan sahipleri ve evcil hayvanlarının egzersiz yapmalarını teşvik edecek bir ortam yarattı. Etkinlik sonunda gerçekleştirilen sokak hayvanlarına mama bağış kampanyası ile Royal Canin, Göktürk Hayvan Severler Derneği’ne 200 kilo mama bağışında bulundu.

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