ASDEP personel alımı bekleyenlere müjde! 1000 ASDEP personel ilanı yayımlanacak! ASDEP nedir?

ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak? ASDEP programı için personel alımına yönelik yeni ilanların ne zaman yayımlanayacağı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 1000 ASDEP personel alımı ilanı ne zaman yayımlanacak? ASDEP personel alımı ne zaman? ASDEP nedir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ASDEP NEDİR?

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), desteğe ihtiyacı olan kişiler ve ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gayesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

ASDEP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 1000 ASDEP personeli alımı yapılacağı duyuruldu. ASDEP personel alımı için ilanın bu hafta yayınlanacağını ve gelecek haftaya başvuruların alacağı da gelen bilgiler arasında. Bakan Selçuk, ayrıca 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımının ÖSYM tarafından duyurulacağını ve başvuruların da alınmaya başlanacağını açıkladı.

ASDEP PERSONELİ VATANDAŞLA DEVLET ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programında (ASDEP) görevli personel, sosyal yardım veya hizmete ihtiyacı olan vatandaşları belirliyor. Uzmanlar, ziyaret ettikleri hanelerde, aile ve bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlıyor ve ailelere rehberlik ediyor.

Bakanlık tarafından, vatandaşın sosyal hizmet almak için devlet kurumlarına gitmesi yerine, devletin vatandaşa ulaşması amacıyla yürütülen Aile Sosyal Destek Programı kapsamında il, ilçe ve köylerde 2 bin 711 uzman sahada görev yapıyor.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden mezun meslek elemanlarından oluşan ASDEP personeli, hane ziyaretlerine dezavantajlı bölgelerden başlıyor.

Tabletlere yüklenen programla veri toplayan personel, görüşme sayısı ve soru bazlı istatistikleri raporluyor. Hedef nüfus belirlenirken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurular, okullardaki rehber öğretmenler ve muhtarlardan elde edilen bilgiler dikkate alınıyor.

Ziyaretlerde uygulanan ankette, "hanenin geliri, konut türü, mülkiyet durumu, evin ısınma sistemi, içme suyu şebeke bağlantısı, evde çocuklar ve yaşlılar için oda durumu, hanede küçük çocukların gündüz bakımı, internet bağlantısı, son yıl içerisinde aile geçimine katkı sağlayan ayni/nakdi yardım durumu, yaş, cinsiyet, eğitim, iş durumu, kronik hastalığı, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetine erişimi, engellilik ve ağır engellilik durumu, sağlık kurulu raporu, bakıma muhtaçlık durumu, şehit yakını veya gazilik durumu, koruyucu aile, evlat edinmek isteyip istemediği, yaşanan olumsuz durumla ilgili rehberlik, danışmanlık hizmeti talebi"ne ilişkin sorular bulunuyor.

Anket bilgileriyle gözlem ve değerlendirme sonucunda ihtiyaçlar ve riskler tespit ediliyor. Birey bazında gerekli yönlendirmeler yapılıyor, rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. ASDEP personeli, devletin imkanları ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturuyor.