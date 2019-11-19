ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?

ASDEP nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk personel alımları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk 1000 kişi ASDEP personeli alımının ilanlarının bu hafta yayınlanacağını belirtti. Peki ASDEP ne demek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk işe alımlarla ilgili müjdeleri duyurdu. Bakan Selçuk 2313 sözleşmeli 322 adet kadrolu personel alımı yapılacağını söyledi. Bakan Selçuk bunun dışında 1000 işçi alımı ve 1000 kişi de ASDEP personeli alımının ilanlarının bu hafta yayınlanacağını ve haftaya da başvuruların alınacağını belirtti.

ASDEP NE DEMEK?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır.

ASDEP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 1000 ASDEP personeli alımı yapılacağı duyuruldu. ASDEP personel alımı için ilanın bu hafta yayınlanacağını ve gelecek haftaya başvuruların alacağı da gelen bilgiler arasında. Bakan Selçuk, ayrıca 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımının ÖSYM tarafından duyurulacağını ve başvuruların da alınmaya başlanacağını açıkladı.

ASDEP PERSONELİ VATANDAŞLA DEVLET ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programında (ASDEP) görevli personel, sosyal yardım veya hizmete ihtiyacı olan vatandaşları belirliyor. Uzmanlar, ziyaret ettikleri hanelerde, aile ve bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlıyor ve ailelere rehberlik ediyor.

Bakanlık tarafından, vatandaşın sosyal hizmet almak için devlet kurumlarına gitmesi yerine, devletin vatandaşa ulaşması amacıyla yürütülen Aile Sosyal Destek Programı kapsamında il, ilçe ve köylerde 2 bin 711 uzman sahada görev yapıyor.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden mezun meslek elemanlarından oluşan ASDEP personeli, hane ziyaretlerine dezavantajlı bölgelerden başlıyor.

Tabletlere yüklenen programla veri toplayan personel, görüşme sayısı ve soru bazlı istatistikleri raporluyor. Hedef nüfus belirlenirken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurular, okullardaki rehber öğretmenler ve muhtarlardan elde edilen bilgiler dikkate alınıyor.

Ziyaretlerde uygulanan ankette, "hanenin geliri, konut türü, mülkiyet durumu, evin ısınma sistemi, içme suyu şebeke bağlantısı, evde çocuklar ve yaşlılar için oda durumu, hanede küçük çocukların gündüz bakımı, internet bağlantısı, son yıl içerisinde aile geçimine katkı sağlayan ayni/nakdi yardım durumu, yaş, cinsiyet, eğitim, iş durumu, kronik hastalığı, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetine erişimi, engellilik ve ağır engellilik durumu, sağlık kurulu raporu, bakıma muhtaçlık durumu, şehit yakını veya gazilik durumu, koruyucu aile, evlat edinmek isteyip istemediği, yaşanan olumsuz durumla ilgili rehberlik, danışmanlık hizmeti talebi"ne ilişkin sorular bulunuyor.

Anket bilgileriyle gözlem ve değerlendirme sonucunda ihtiyaçlar ve riskler tespit ediliyor. Birey bazında gerekli yönlendirmeler yapılıyor, rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. ASDEP personeli, devletin imkanları ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturuyor..