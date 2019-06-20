Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı yapacak. Peki ASDEP başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakanın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın ardından gözler başvuru şartları ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, ASDEP personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, 4 bin 321 personel alımıyla ilgili detaylar....

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Duyurunun ardından, ASDEP kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru sürecine dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki, 4 bin 321 personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte, ASDEP personel alımı ilanına dair bilgiler.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk'un ASDEP 4 bin 321 personel alımı açıklamasının ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Fakat ASDEP personel alımına dair başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kouya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

ASDEP NEDİR? ASDEP PERSONELİ NE İŞ YAPAR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA