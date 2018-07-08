Asansöre Bindiğinde Hayatının Şokunu Yaşadı

Adana'da, apartman yönetimi, kat sakini ev sahinin 60 TL olan aidatı ısrarla ödememesi üzerine asansöre şifreli sistem taktırma kararı aldı.

Yönetim, 16 dairesi olan apartmanda sadece bir kişinin aidat ödemediğini, her konuda sorun çıkardığını iddia ederken, mağdur olduğunu söyleyen Kat sakini, yönetimin hesaplarda şeffaf olmadığını öne sürdü.

Merkez Çukurova ilçesinde oturan memur Serap Avan Uçar, apartman yönetimiyle yaşadığı sorunlar yüzünden 60 TL 'lik aidatı ödememe kararı aldı. Bunun üzerine apartman yönetimi, asansöre şifreli sistem takdırdı. Binada bulunan 16 daireden 15'ine şifre verilirken, 8. katta oturan Uçar'a şifre verilmedi. Komşular aidat ödememesine tepki gösterdiği için Uçar ile şifreyi paylaşmama kararı aldı.

Konuyla ilgili konuşan mağdur olduğunu söyleyen Uçar, "Mevcut yönetim öncesindeki yönetici sorunlara müdahil olmadı. Biz hep kendi başımıza mücadele ettik. Sonrasında gelen yönetici de aynıydı. Geldiğimiz ilk gün elektrik problemi yaşadık. Resmi yollara başvuru yaptık. Sonuç alamadık. Yeni gelen yönetici yapılanlardan ve şikâyetlerimizden ötürü bizi tamamen suçlar nitelikte konuştu. Yönetim olarak sorumlulukları var. Gelir giderleri yayınlaması gerekiyor. Bununla ilgili bilgi vermiyor. Ben yöneticiye doldurması için bu konuyla ilgili evraklar da verdim. Buna rağmen yapmadı ve nedense hep bizi suçladı. Biz yine gelir gider dökümü yayınlanmıyor ve usulsüzlük yapılacak diye aidat ödememeye karar verdik" ifadelerini kulalırken, apartman yönetimiyse, "6 dairenin 15'i ortak hareket ediyor, sorumluluklarını yerine getiriyor. Ama bir daire sakini her şeye problem çıkartıp, ödeme yapmıyor. Biz de daire sakinleri olarak böyle bir çözüm ürettik" ifadelerini kullandı.

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