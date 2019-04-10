artvin in yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP’nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 10.04.2019 21:23
Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP’nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek.
İtirazı yapan CHP zaten niye sapi tutsun :D
Şimdi İstanbula da iptal edilirse sesini çıkartamaz hırsızlar
Bu ülkede chp itiraz edip iptal edilince demokrasi. Ak Parti'nin en küçük itirazı olunca ülke ayağa kalkar.