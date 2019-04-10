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Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP’nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP’nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek.

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:03
Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP’nin yaptığı itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran’da yeniden seçime gidilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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artvin in yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi
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Beşiktaş 50 dakika önce

İtirazı yapan CHP zaten niye sapi tutsun :D

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Sapı tuttu chp 54 dakika önce

Şimdi İstanbula da iptal edilirse sesini çıkartamaz hırsızlar

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İşine Göre İptal 39 dakika önce

Bu ülkede chp itiraz edip iptal edilince demokrasi. Ak Parti'nin en küçük itirazı olunca ülke ayağa kalkar.

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