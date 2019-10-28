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Arkadaşını bıçaklayıp başında sigara içerek polisi bekledi!

Gaziantep'te Burak Özbay, tartıştığı arkadaşı Ömer K., tarafından bıçaklandı. Özbay, yerde yatarken sigara içerek başında bekleyen Ömer K., polis tarafından gözaltına alındı. Özbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşını bıçaklayıp başında sigara içerek polisi bekledi!

Gaziantep'te Burak Özbay, tartıştığı arkadaşı Ömer K., tarafından bıçaklandı. Özbay, yerde yatarken sigara içerek başında bekleyen Ömer K., polis tarafından gözaltına alındı. Özbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 20:17
Arkadaşını bıçaklayıp başında sigara içerek polisi bekledi!

Olay, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Burak Özbay (34) dolmuş durağında kahya olarak çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Ömer K., ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer K., arkadaşı Burak Özbay’ı bıçakladı. Karnından bıçaklanan Özbay'ı kanlar içinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer K. ise bıçakladığı arkadaşı kanlar içinde yatarken sigara içerek polisi bekledi.

Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burak Özbay doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özbay’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Ömer K., polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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