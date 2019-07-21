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Ardı arkası kesilmiyor! Adana'da bir ölüm daha

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Ardı arkası kesilmiyor! Adana'da bir ölüm daha

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:46
Ardı arkası kesilmiyor! Adana'da bir ölüm daha

Alınan bilgiye göre, bir hafta önce rahatsızlanan A.D. (49), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan A.D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi.

Haber3

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Son Güncelleme: 21.07.2019 20:49
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