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Arda Ayten kimdir, kaç yaşında? Arda Ayten'in şoke eden hayat hikayesi! İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı

Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı. Dün akşam saat 20.00'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyici karşısına çıktı. Yarışma Arda Ayten'e yöneltilen 1 milyonluk soru dikkat çekti. Arda Ayten kendisine yöneltilen "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna "Toprak" yanıtı vererek 1 milyon TL'lik ödülü kazandı. Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Peki, Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı

Arda Ayten kimdir, kaç yaşında? Arda Ayten'in şoke eden hayat hikayesi! İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı

Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı. Dün akşam saat 20.00'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyici karşısına çıktı. Yarışma Arda Ayten'e yöneltilen 1 milyonluk soru dikkat çekti. Arda Ayten kendisine yöneltilen "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna "Toprak" yanıtı vererek 1 milyon TL'lik ödülü kazandı. Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Peki, Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı

06 Ekim 2019 Pazar 09:36
Arda Ayten kimdir, kaç yaşında? Arda Ayten'in şoke eden hayat hikayesi! İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı

Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? ATV'nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 5 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yapacağı programda, 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Büyük ödüle kadar gelen genç Arda, kitaplara karşı büyük ilgi duyuyor ve yarışmadan kazanacağı parayla daha çok kitap alıp okumak istediğini söylüyor. Genç Arda'nın ailesinin boşanmış olması da izleyenleri hüzne boğmuştu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten hayat hikayesi...

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