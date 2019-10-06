Arda Ayten kimdir, kaç yaşında? Arda Ayten'in şoke eden hayat hikayesi! İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı

Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı. Dün akşam saat 20.00'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyici karşısına çıktı. Yarışma Arda Ayten'e yöneltilen 1 milyonluk soru dikkat çekti. Arda Ayten kendisine yöneltilen "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna "Toprak" yanıtı vererek 1 milyon TL'lik ödülü kazandı. Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Peki, Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı