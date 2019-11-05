arçelik e sıfır atık özel sektör ödülü

Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden alan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Sıfır Atık projesi ile Türkiye çapında çok büyük bir seferberlik hareketi başlatıldı. Dünyanın geleceği, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve çevrenin korunması için çok değerli katkıları olacağına inandığımız bu projenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Arçelik üretim süreçlerinde atıkları kaynağından azaltırken, ürün tasarımlarında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyor. Kendi atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesislerine sahip ilk ve tek sanayi olan Arçelik, Eskişehir ve Bolu’daki tesislerinde piyasadan toplanan enerji ve su verimsiz ürünlerin geri dönüştürülmesiyle son 5 yılda 34 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar tasarrufu sağlarken, yaklaşık 134.000 ton karbondioksit salımını engelledi” dedi.
Sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimseyen Arçelik, sıfır atık çalışmaları, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) yönetimindeki başarısı ve AEEE geri dönüşüm tesisleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü”ne layık görüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Emine Erdoğan himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında başarılı çalışmalar sürdüren kurumlara geçtiğimiz günlerde düzenlenen İstanbul 2’inci Sıfır Atık Zirvesi’nde ödülleri takdim edildi.
Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, ödülle ilgili değerlendirmesinde, “Sıfır Atık projesi ile Türkiye çapında çok büyük bir seferberlik hareketi başlatıldı. Dünyanın geleceği, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve çevrenin korunması için çok değerli katkıları olacağına inandığımız bu projenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Arçelik üretim süreçlerinde atıkları kaynağından azaltırken, ürün tasarımlarında geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanıyor. Kendi AEEE geri dönüşüm tesislerine sahip ilk ve tek sanayi şirketi olan Arçelik, Eskişehir ve Bolu’daki tesislerinde piyasadan toplanan enerji ve su verimsiz ürünlerin geri dönüştürülmesiyle son 5 yılda 34 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar tasarruf sağlarken, yaklaşık 134.000 ton karbondioksit salımını engelledi” dedi.
Arçelik’in Sıfır Atık Çalışmaları
Arçelik’in sıfır atık çalışmalarından bazıları şöyle;
- 2018 yılında Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi’ndeki atık yönetimi çalışmalarıyla yıllık 1,4 ton tehlikeli atık oluşumu engellendi.
- Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi’nde hat üzerinde kurulan sistemle yıllık 27 ton emaye atığı azaltıldı.
- Elektronik İşletmesi’nde servislerden gelen ürün taşıma sisteminde yapılan iyileştirmeler sayesinde 48 ton atık panel ve 20 ton ambalaj atığı oluşumu engellendi.
- Eskişehir Kompresör İşletmesi yağ ayrıştırma tesisi verimlilik çalışmaları sayesinde 14 ton tehlikeli atık azaltımı gerçekleşti.
- Arçelik Türkiye’deki işletmelerinde son yedi yılda (2011-2018) gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmalarıyla 1,35 milyon m3 diğer bir deyişle 1,7 milyon hanenin günlük tüketimine eşdeğer su tasarrufu sağladı.
- Türkiye operasyonları için 2018 yılında tasarruf sağlanan, geri dönüştürülen, geri kazanılan su miktarı toplamı 235.000 m3’tür.
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