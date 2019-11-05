arçelik e sıfır atık özel sektör ödülü

Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden alan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Sıfır Atık projesi ile Türkiye çapında çok büyük bir seferberlik hareketi başlatıldı. Dünyanın geleceği, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve çevrenin korunması için çok değerli katkıları olacağına inandığımız bu projenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Arçelik üretim süreçlerinde atıkları kaynağından azaltırken, ürün tasarımlarında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyor. Kendi atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesislerine sahip ilk ve tek sanayi olan Arçelik, Eskişehir ve Bolu’daki tesislerinde piyasadan toplanan enerji ve su verimsiz ürünlerin geri dönüştürülmesiyle son 5 yılda 34 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar tasarrufu sağlarken, yaklaşık 134.000 ton karbondioksit salımını engelledi” dedi.

Sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimseyen Arçelik, sıfır atık çalışmaları, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) yönetimindeki başarısı ve AEEE geri dönüşüm tesisleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü”ne layık görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Emine Erdoğan himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında başarılı çalışmalar sürdüren kurumlara geçtiğimiz günlerde düzenlenen İstanbul 2’inci Sıfır Atık Zirvesi’nde ödülleri takdim edildi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, ödülle ilgili değerlendirmesinde, “Sıfır Atık projesi ile Türkiye çapında çok büyük bir seferberlik hareketi başlatıldı. Dünyanın geleceği, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve çevrenin korunması için çok değerli katkıları olacağına inandığımız bu projenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Arçelik üretim süreçlerinde atıkları kaynağından azaltırken, ürün tasarımlarında geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanıyor. Kendi AEEE geri dönüşüm tesislerine sahip ilk ve tek sanayi şirketi olan Arçelik, Eskişehir ve Bolu’daki tesislerinde piyasadan toplanan enerji ve su verimsiz ürünlerin geri dönüştürülmesiyle son 5 yılda 34 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar tasarruf sağlarken, yaklaşık 134.000 ton karbondioksit salımını engelledi” dedi.

Arçelik’in Sıfır Atık Çalışmaları

Arçelik’in sıfır atık çalışmalarından bazıları şöyle;