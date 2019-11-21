Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106785
ALTIN
269.653
DOLAR
5.7014
STERLIN
7.3739
EURO
6.3140
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Karaman’da bir kişi, otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını keserek öldürdü.

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Karaman’da bir kişi, otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını keserek öldürdü.

21 Kasım 2019 Perşembe 06:43
Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!
banner400

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Topuzoğlu (24), arkadaşları M.N.M. (23) ve S.A (23) ile birlikte otomobile binerek alkol almaya başladı.

Bir süre sonra araç içerisinde M.N.M ile Hasan Topuzoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın araç içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine M.N.M, arkadaşı Hasan Topuzoğlu’nun bıçakla boğazını kesti. Bu vaziyette şehir merkezinde araçla dolaşmaya devam eden şahıslar, şüphe üzerine gece bekçileri ve polis ekibinin dur ihtarı üzerine kaçmaya başladı.

Araç sürücüsü S.A., aracı bırakarak kaçması üzerine direksiyona geçen M.N.M, araçla birlikte Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne geldi. Takipte olan polis ekipleri burada şahsı hemen gözaltına alırken, sağlık ekibi istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hasan Topuzoğlu’nun öldüğünü tespit etti. Olay nedeniyle cadde güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Topuzoğlu’nun cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.M. ve S.A. ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Mynet

Anahtar Kelimeler:
araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KYK Kredi Borcu Evlenince Silinir Mi? Ne Zaman Silinir?
KYK Kredi Borcu Evlenince Silinir Mi? Ne Zaman Silinir?
20 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU! Ahşap masa sandalye takımında büyük indirim...
20 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU! Ahşap masa sandalye takımında büyük indirim...
BİM 22 Kasım aktüel kataloğu! Elektrikli ev aletlerinde kampanya...
BİM 22 Kasım aktüel kataloğu! Elektrikli ev aletlerinde kampanya...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim