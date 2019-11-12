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Ara Tatildeki Uygulama Velileri İsyan Ettirdi! Tatilde de Para Ödeyecekler!

Kasım ayındaki bir haftalık ara tatilde veliler servis ücretini bir hafta eksik ödemek istiyor. Servisçiler ise UKOME kararı alınmadığı için tam ücret isteyeceklerini söylüyor.

Ara Tatildeki Uygulama Velileri İsyan Ettirdi! Tatilde de Para Ödeyecekler!

Kasım ayındaki bir haftalık ara tatilde veliler servis ücretini bir hafta eksik ödemek istiyor. Servisçiler ise UKOME kararı alınmadığı için tam ücret isteyeceklerini söylüyor.

12 Kasım 2019 Salı 11:21
Ara Tatildeki Uygulama Velileri İsyan Ettirdi! Tatilde de Para Ödeyecekler!

18 Kasım-22 Kasım tarihleri arasında milyonlarca öğrenci Kasım Ara Tatili'ne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan Kasım Ara Tatili için veliler bir hafta eksik servis parası ödemeyi bekliyor fakat servisçiler aynı kanaatte değil.

SERVİSÇİLER: TAM ÜCRET ALACAĞIZ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk UKOME'nin bir haftalık tatil ücretinin alınmaması konusunda bir kararı olmadığını söylerken öğrencilerden velilerlerden tam ücret alınacağını söylüyor.

Öztürk şu ifadeleri kullandı: UKOME kararında 1 haftalık ara tatilde öğrencilerden para alınmamasıyla ilgili herhangi bir madde yok. Hostes hepsi tam maaş aldığı için biz servisçiler de ücretlerini tam almak isteyecektir. UKOME kararında bu yönde bir karar çıksa bile biz ücretin tam ödenmesi yönünde talepte bulunacağız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2019 11:42
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