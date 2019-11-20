Apple'ın açığını bulduğu için hesabına 100 lira gönderilen gence belediyeden burs

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ürettiği Iphone telefonunun yazılım açığını buldu.

Açığı şirkete bildiren Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Akçay'a ödül olarak 100 lira gönderildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Akçay'a destek olmak için harekete geçti.

'Burada yaşayan bir kardeşimin, dünya devinin eksikliklerini bulma becerisi beni çok heyecanlandırdı'

Akçay'ı makamında misafir eden Erdem, üniversite sınavlarına hazırlanan gencinn daha iyi bir eğitim almasını istediğini söyledi:

"Çok etkilendim açıkçası. Burada yaşayan bir kardeşimin, bir dünya devinin eksikliklerini bulma becerisi beni çok heyecalandırdı. Görüyorum ki pırıl pırıl, geleceği parlak olan bir genç arkadaşımız kendisi. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak elinden tutacağız, üniversite ve bilişim üzerine eğitimiyle daha iyi noktalara gelecektir. Biz her türlü desteği vereceğiz, kendisini kutluyorum."

Akçay da eğitimi için alacağı desteğin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

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