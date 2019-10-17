Antalya'dan acı haber: 1 askerimiz şehit

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde 4 asker rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.