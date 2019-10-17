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Antalya'dan acı haber: 1 askerimiz şehit

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde 4 asker rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Antalya'dan acı haber: 1 askerimiz şehit

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde 4 asker rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:01
Antalya'dan acı haber: 1 askerimiz şehit

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı. Askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı.

Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.

Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Askerlerden birinin Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.10.2019 15:07
Anahtar Kelimeler:
antalya dan acı haber askerimiz şehit
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