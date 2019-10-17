Antalya'dan acı haber: 1 askerimiz şehit

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı. Askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu
Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı.
Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.
Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Askerlerden birinin Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.
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