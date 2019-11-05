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Antalya’da Rus-Türk Gençlik Forumu yapılacak!

Antalya’da, 6 Kasım günü 'İki ülke gençleri arasında uluslararası iletişimin gelişimi için temel olarak diplomasi ve etno-işletme' konulu Rus-Türk Gençlik Forumu düzenlenecek.

Antalya’da Rus-Türk Gençlik Forumu yapılacak!

Antalya’da, 6 Kasım günü 'İki ülke gençleri arasında uluslararası iletişimin gelişimi için temel olarak diplomasi ve etno-işletme' konulu Rus-Türk Gençlik Forumu düzenlenecek.

05 Kasım 2019 Salı 06:41
Antalya’da Rus-Türk Gençlik Forumu yapılacak!

Foruma, iki ülkenin resmi makamlarının temsilcileri, girişimciler, uzmanlar, gençler ve Rusya ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerin öğrencileri katılacak. Foruma katılacak üniversiteler arasında Anadolu ÜniversitesiKaradeniz Teknik ÜniversitesiAtatürk ÜniversitesiMarmara ÜniversitesiSakarya ÜniversitesiTOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiMoskova Devlet Uluslararası İlişkiler ÜniversitesiRusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve diğerleri yer alıyor.

Forumun başlıca görevi, yurtdışındaki yurttaşlar dahil Rusya ve Türkiye’nin aktif gençlerinin açık diplomasi, kültür, eğitim, halk sanatı, turizm, etnoişletme ve genç girişimcilik alanlarında birleşmesine yardımcı olacak kültürlerarası bir iş ve iletişim platformunu oluşturmak. Platform sayesinde iki ülke arasındaki uzun vadeli stratejik partnerlik işbirliğinin oluşturulması amaçlanıyor.

Forumda değerlendirilecek konular arasında, Rusya-Türkiye işbirliğinin politik ve ekonomik sorunlar ve geleceği, iki ülkenin kültür diplomasisi, iki ülkenin halk sanatı ve geleneksel kültürlerinin korunması ve canlandırılması, işletme olarak zanaat ve halk sanatı, etno-işletme ve diğerleri yer alıyor.

Etkinlik, Rus-Türk Toplumsal Forumu kapsamında Rusya ‘Ulusların Kültürü’ Vakfı ve Gorçakov Açık Diplomasiye Destek Vakfı tarafından organize ediliyor.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) da forumun partnerliğini üstleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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antalya da rus türk gençlik forumu yapılacak
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