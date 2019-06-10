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Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, biri kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, biri kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:57
Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Vali Münir Karaloğlu, Sorgun mevkisi yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Karaloğlu, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak" dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.06.2019 16:00
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antalya da eğitim uçağı düştü ölü yaralı
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