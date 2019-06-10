Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Vali Münir Karaloğlu, Sorgun mevkisi yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Karaloğlu, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA