Annesinin uyuşturucu verdiği 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, dün akşam anneannesi E.Ç. tarafından durumu ağır olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirilen 10 aylık M.Ç.Ç. adlı bebeği kontrol eden doktorlar, bebeğe uyuşturucu madde verildiğini belirledi.

Hastanede bebeğe ilk müdahaleyi yapan hekimler, durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkikler neticesinde çocuğa uyuşturucu madde verildiği tespit edilince polis ekipleri tarafından bebeğin annesi G.Ç. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.Y., bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, anne ile erkek arkadaşının sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Ailesi tarafından ihmal edilen bebeğin ise devlet koruması altına alınacağı belirtildi.

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