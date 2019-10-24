Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100944
ALTIN
277.001
DOLAR
5.7745
STERLIN
7.4464
EURO
6.4234

Annesinin uyuşturucu verdiği 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde madde bağımlısı olan annesi tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Annesinin uyuşturucu verdiği 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde madde bağımlısı olan annesi tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:55
Annesinin uyuşturucu verdiği 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, dün akşam anneannesi E.Ç. tarafından durumu ağır olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirilen 10 aylık M.Ç.Ç. adlı bebeği kontrol eden doktorlar, bebeğe uyuşturucu madde verildiğini belirledi.

Hastanede bebeğe ilk müdahaleyi yapan hekimler, durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkikler neticesinde çocuğa uyuşturucu madde verildiği tespit edilince polis ekipleri tarafından bebeğin annesi G.Ç. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.Y., bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, anne ile erkek arkadaşının sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Ailesi tarafından ihmal edilen bebeğin ise devlet koruması altına alınacağı belirtildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
annesinin uyuşturucu verdiği aylık bebek hastaneye kaldırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin'
'Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin'
Yeni Nesil Koçluk ve Mentorluk Uygulamaları Anlatılacak!
Yeni Nesil Koçluk ve Mentorluk Uygulamaları Anlatılacak!
Eren Erdem için tahliye başvurusu!
Eren Erdem için tahliye başvurusu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3