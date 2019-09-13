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Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış

Annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Cihan Torunoğlu yakalandı. Şüphelinin annesini öldürdükten sonra iki gün onunla birlikte aynı evde kaldığı, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi, bir kız arkadaşını annesiymiş gibi bankaya aratarak içinde 40 bin lira para bulunan hesabın şifresini öğrenmeye çalıştığını tespit etti.

Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış

Annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Cihan Torunoğlu yakalandı. Şüphelinin annesini öldürdükten sonra iki gün onunla birlikte aynı evde kaldığı, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi, bir kız arkadaşını annesiymiş gibi bankaya aratarak içinde 40 bin lira para bulunan hesabın şifresini öğrenmeye çalıştığını tespit etti.

13 Eylül 2019 Cuma 15:10
Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış

İstanbul Sancaktepe'de 11 Eylül 'de Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katından kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen polis içeri girdiğinde bir kadın cesedi ile karşılaştı.

Cesedin aynı evde oturan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 57 yaşındaki Naciye Torunoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

POLİS OĞLUNU ARIYORDU

Polis yaptığı inceleme sonucu başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, cinayet şüphelisi olarak oğlu Cihan Torunoğlu aranmaya başlandı.

Yapılan çalışmalar sonucu Cihan Torunoğlu önceki gün akşam saatlerinde polis tarafından yakalandı. Polis Cihan Torunoğlu'nun arkadaşı olduğu öğrenilen Ferdi Ş.'yi de cinayet olayıyla ilgili gözaltına aldı.

KOKU OLMAMASI İÇİN EVDEKİ VANTİLATÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞ

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelinin annesini öldürdükten sonra onunla birlikte iki gün aynı evde yaşadığı tespit edildi.

Şüphelinin annesinin üzerine bir battaniye örttüğü, koku olmaması için evdeki vantilatörü çalıştırdığı öğrenildi.

Şüpheli Cihan Torunoğlu'nun ayrıca cesedi buzdolabına da sokarak saklamaya çalıştığı öğrenildi.

BANKADAKİ HESABIN ŞİFRESİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞMIŞ

Öte yandan şüphelinin olaydan sonra annesine ait banka şubesinde bulunan 40 bin lirayı çekmek için, bir kız arkadaşından yardım istediği, annesi gibi bankayı aratarak hesap şifresini öğrenmeye çalıştığı öğrenildi. Şüpheli işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edildi.

‘BEN ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM’ DİYE BAĞIRDI

Şüpheli adliye ye götürülürken "Ben annemi öldürecek kadar şerefsiz değilim" diye bağırdı. Cihan Torunoğlu ile birlikte gözaltına alınan diğer şüpheli Ferdi Ş.'de adliyeye gönderildi.

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annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış
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