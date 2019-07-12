Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97242
ALTIN
260.764
DOLAR
5.7476
STERLIN
7.2239
EURO
6.4633
KPSS'ye Katılacak Aday Sayısı Belli Oldu!
PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!
Lüks barda bekçi dehşeti ! Bekçiler Açığa Alındı!
Torrent sitelerinden Kore dizi ve filmleri indirenler dikkat
23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...

Annesine sorduğu soruyla istismar olayları ortaya çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 8 yaşındaki E.Y. adlı kız çocuğu, annesine "Senin babandan sakladığın sır var mı?" diye sordu. Annesi, "Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın" cevabını verince küçük kız, amcasının 14 yaşındaki oğlu Ö.Y. ile komşu 62 yaşındaki D.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi.

Annesine sorduğu soruyla istismar olayları ortaya çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 8 yaşındaki E.Y. adlı kız çocuğu, annesine "Senin babandan sakladığın sır var mı?" diye sordu. Annesi, "Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın" cevabını verince küçük kız, amcasının 14 yaşındaki oğlu Ö.Y. ile komşu 62 yaşındaki D.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:23
Annesine sorduğu soruyla istismar olayları ortaya çıktı

Serdivan'a bağlı 32 Evler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan E.Y. adlı kız çocuğu, akşam yemeğinde annesine, "Senin babandan sakladığın bir sır var mı?" diye sordu. Anne de kızına "Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın" yanıtını verdi. Bunun üzerine küçük kız, kuzeni Ö.Y. ile aralarında sır olduğunu söyledi. 

E.Y. adlı kız, aynı mahallede yaşayan amcasının oğlu Ö.Y.'nin, oyun oynamaya bahanesiyle kendisini odaya götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Küçük kız, bu olayın defalarca yaşandığını belirtti.

Çocuğunun söyledikleriyle şok yaşayan anne, "Sana bu şekilde başka dokunan oldu mu?" diye sorunca küçük kız, başka olayı anlattı. 

Aynı mahallede oturdukları babaannesinin komşusu D.Ş.'ye, bayramda şeker almaya gittiğinde, kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen E.Y., babaannesine gittikleri başka zaman da adamın kendisini evin arkasındaki ormanlığa götürerek, yine istismarda bulunduğunu anlattı. Olaylarla ilgili E.Y.'nin ailesi, polise gidip, şikayette bulundu.

BİRİNE TUTUKLAMA DİĞERİNE ADLİ KONTROL

Küçük kızın psikolog eşliğinde ifadesi alındı. D.Ş. ve Ö.Y. ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
annesine sorduğu soruyla istismar olayları ortaya çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndü
İhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndü
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş gelişme
Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin genel sekreteri tutuklandı
Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin genel sekreteri tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim